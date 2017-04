Una final con gran premio

El próximo sábado a las 20.15 horas, el Ángel Nieto acogerá un nuevo partido del MMT Seguros. Pero este no será un encuentro cualquiera ya que enfrente estará el ARS Palma del Río, rival de los zamoranos por la segunda plaza de la liga. Una pelea que, a mayores de la rivalidad deportiva entre ambas escuadras, hace de esta contienda una auténtica final a falta de pocas jornadas para la conclusión de la liga regular.



Sin duda, todos los "Guerreros de Viriato" son conscientes de lo que hay en juego. Así lo dejó claro ayer el capitán de la escuadra pistacho, Jortos, al afirmar que este "partido marcará el devenir del equipo en las próximas fechas". "Es un choque que supondrá un punto de inflexión pase lo que pase. Si se pierde, te pone ya en camino de centrar tus esfuerzos en la fase de ascenso; y, si se gana, obliga al grupo a mantener un nivel alto en el resto de jornadas para luchar por el segundo puesto", comenta el capitán del MMT Seguros.



La importancia del partido, además, es aún mayor "por lo poco que queda de liga", según indicó ayer el técnico Eduardo García Valiente. "Con el objetivo de la fase de ascenso a la vista, todos queremos hacer un buen partido y logra una victoria que nos permita mantener la buena racha de resultados que hemos logrado en las últimas jornadas para llegar al final de la temporada en las mejores condiciones", explica el técnico salmantino que, sin embargo, no cree que este duelo sea una gran final pues "todos los partidos en casa son finales".



"No hablamos mucho del segundo puesto, hace meses que decidimos olvidarnos de la clasificación y jugar bien porque, aunque todos queremos jugar la fase de ascenso en casa, es importante centrarnos en jugar bien para tener más posibilidades de que esa fase salga bien", indica García Valiente respecto al valor del partido frente a ARS Palma del Río para el cual su equipo cree que "se está preparando bien" y para el que hay "muchas ganas".



Jortos no opina de diferente manera. Para el primera línea, el choque es "todo un partido de fase de ascenso" en el que lo más importante es "aprovecharlo para ver en que punto se encuentra el equipo, como está físicamente y cual es el camino a seguir para pelear por el ascenso de la mejor manera posible". Así pues, en el vestuario el envite se ve "como un test" de gran relevancia en el que, como objetivo secundario, está "intentar cazar el segundo puesto".



El lateral admite que el grupo tiene "ganas de revancha" ya que los andaluces son "el gran rival de los últimos años" y eso produce una "motivación especial" pero, pese a ello, el MMT Seguros trabaja "centrando en lo propio", buscando "un buen partido, pues eso da más opciones de ganar".



La victoria ayudaría a meter presión a ARS Palma en la lucha por la plaza que dar derecho a organizar la fase, aunque los cordobeses cuentan con una importante ventaja a su favor como son los cinco goles de renta para la composición del golaverage final entre ambos equipos. Un factor que no se le escapa ni a técnico ni a jugador del cuadro de Viriato.



"Es muy difícil recuperar el golaverage", afirma García Valiente, recordando que en El Pandero "se hizo un mal partido en el apartado ofensivo" y que "el juego de Palma es difícil de contrarrestar". Opinión que respalda Jortos quien cree "complicado" conseguir revertir la diferencia. Una distancia que, por otra parte, el entrenador del MMT Seguros apunta como "un posible problema" si su equipo salta el sábado con esa única meta como objetivo. "Lo primero es jugar bien, lo segundo competir mejor y, además, ganar. Después de eso, veremos hasta donde se puede llegar porque salir con el objetivo de vencer por seis goles o más puede ser un error tremendo que acabe pasando factura en forma de precipitaciones que nos impidan ganar el choque", analiza el técnico asegurando que "para imponerse de seis hay que hacer un partido casi perfecto".



Pese a la dificultad que entraña doblegar a ARS Palma del Río y conseguir en esta recta final de liga la segunda plaza, lo que el vestuario del MMT Seguros tiene claro es que el equipo "lo dará todo en la pista" este sábado y los que resten para poder ascender (como meta principal) y, quizá, traer la fase a Zamora. "Vamos a dejarnos la vida como hacemos siempre, de eso no me cabe ninguna duda. No vamos a guardarnos nada, y menos en casa ante una afición que nos ha llevado en volandas todo el año", declara Eduardo García Valiente, apostillando: "No sé que partido saldrá, pero que nadie duda que nos dejaremos la piel y que si bien, lo que es seguro, es que verán todo un espectáculo". Un gran partido que los "Guerreros de Viriato" afrontan "con el compromiso de dar el máximo, como siempre ante la cantera y los aficionados que acuden al Ángel Nieto", según indica Jortos. "Puede que salga un mal partido o uno tan bueno como ante el FC Barcelona B, lo más relevante es dar el máximo", destaca el capitán pues, de ello depende "ganar y empatar a puntos con ARS Palma del Río y pelear hasta el final por la fase".



Una pelea que, pese a estar complicada, el MMT Seguros no va a abandonar. Principalmente porque, "el premio" -así lo catalogan técnico y jugador- es demasiado importante.



"Sería algo precioso y bonito tanto para el equipo como para esta ciudad que nos apoya de una manera increíble cada año. Construir una fase es un reto pero es una satisfacción de la que disfrutaríamos enormemente", piensa García Valiente sobre un evento que su capitán intuye que sería "maravilloso. "Celebrar la fase en Zamora sería algo único. Para mí, serían los partidos más importantes que habría jugado nunca, más que el ascenso en La Albericia, y ya no hablo de ganar o de perder... hablo de vivir lo que vivimos en Irún en casa, peleando por el ascenso como locales y ver esos encuentros entre los mejores en el Ángel Nieto", confiesa el vallisoletano sobre un sueño que el MMT Seguros buscará el sábado acercar con el incondicional respaldo de los suyos.