El MMT Seguros viaja a Tolosa en busca de un triunfo irrenunciable

El MMT Seguros vuelve esta tarde a la carga. Después de varias semanas complicadas la actual, tras el triunfo del pasado sábado ante Alarcos Ciudad Real, ha sido mucho más positiva en el plano anímico, aunque los pistacho han trabajado con la misma intensidad para preparar un encuentro que saben que no se puede escapar ante el Tolosa, actual colista. Así lo comentó el entrenador de los "Guerreros de Viriato", que reiteró que el encuentro no será fácil y no deben fiarse de la posición de su rival puesto que "en su casa compite todos los partidos y se agarra a ellos con uñas y dientes". Así, el Balonmano Zamora espera encontrarse con unos locales extramotivados y, aunque ellos no se quedan atrás en ese término, tendrán que asumir bajas importantes, tal y como lamentó Edu García Valiente. En este sentido no contará una semana más con Guille, mientras que Jortos estará tres semanas fuera y Raúl Maide tampoco podrá viajar con el primer equipo hoy. A este panorama, ya de por sí complicado, se une la duda de Peli por motivos laborales, lo que les llevará a desplazarse con 13 jugadores entre los que, afortunadamente y salvo que se tuerza la situación, sí estará Octavio que tiene buenas sensaciones después de varios días de reposo.

En el cuadro zamorano son conscientes de que para sumar los dos puntos en juego deberán competir a un algo nivel y "hacer un buen partido, porque lo contrario sería volver de vacío" frente a un equipo que aunque solo acumula un triunfo sí ha puesto contra las cuerdas a muchas plantillas.

Tanto para Octavio como para García Valiente esta es, sin duda, una semana especial ya que han renovado con el club por dos años más. "Estoy muy contento y con tranquilidad de saber que el club quiere que siga. Cada día es un reto nuevo y mientras esté al 120% motivado podré seguir", concluyó el entrenador cuyo mayor objetivo ahora mismo es "devolver la confianza que el club ha puesto en mí".