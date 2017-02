El MMT Seguros, a recuperar la confianza frente a BMC

Tras un duro golpe como la derrota sufrida en el Ángel Nieto contra Cajasur Córdoba, el MMT Seguros se desplazará mañana hasta tierras madrileñas para buscar dos nuevos puntos en casa del BMC. Un complicado rival frente al que cerrar las heridas y recuperar la confianza perdida la pasada semana.

"Peor no se puede jugar", afirmaba García Valiente sobre lo ocurrido el último sábado y, en opinión del técnico pistacho, "eso se deja notar en la confianza" por lo que, el primer objetivo de los zamoranos mañana en el Pabellón Fernández Ochoa, será "recuperarse anímicamente". Una meta que pasa por aprender de lo ocurrido frente a Cajasur, consiguiendo que los "guerreros de Viriato" hagan gala de su identidad desde el primer minuto del choque hasta el último. "Los partidos no se ganan solos, ni las dinámicas se logran porque sí. Se consiguen por que se pone todo sobre la pista, jugando con esfuerzo y raza, porque las estadísticas no valen de nada, vale jugar a balonmano al máximo como ha hecho este equipo siempre. Así es como ha obtenido sus metas y seguirá llegando a nuevas cotas", resumía a la perfección el charro, consciente de ser requisito indispensable para ganar mañana.

"Si no hacemos las cosas al cien por cien nos cuesta un mundo ganar, eso es así. Y pese a ello, superar a BMC será difícil porque son un buen equipo que en casa, además, está poniendo las cosas muy difíciles a todos sus rivales", indicó un García Valiente que ensalzó al conjunto madrileño destacando del mismo que "son un grupo joven, con jugadores que son campeones de Europa y hombres de gran calidad como Luis Rico bajo palos o nuestro exjugador Óscar Álvarez". Un adversario "que practica un juego de mucha calidad y que, cuando el partido le va de cara, es muy difícil de detener como demostró en su visita al Ángel Nieto".

BMC, pese a ser un recién ascendido, está demostrando contar con un plantel de gran calidad, convirtiéndose en "un duro reto" para un MMT Seguros dubitativo que, al menos, tiene claro que no tiene que pensar "ni en Teucro, ni en play-off, ni en nada más que ganar el partido que corresponda".

El duelo se espera vibrante, con mucha velocidad por parte de los madrileños y un juego más pausado por parte de un MMT Seguros que intentará volver a ampararse en su defensa para llevar las riendas del choque. Un ejercicio de solvencia defensiva y eficacia ofensiva para la que García Valiente podrá volver a contar con Jortos -prácticamente recuperado de sus dolencias-, mientras que Guille está descartado una semana más y Adrián Prieto será nuevamente duda hasta los últimos minutos. Una posible baja que alteraría la convocatoria zamorana en la que podría volver a estar Raúl Maíde, Miguel Magariño u otro primera línea del filial. Hombres a sumar en un MMT Seguros que busca confianza más allá de los puntos.