El MMT Seguros quiere ofrecer espectáculo

Llega un compromiso importante para el MMT Seguros, en el que el primer equipo del Balonmano Zamora tratará de ofrecer su mejor imagen y dar espectáculo puesto que en las gradas del Ángel Nieto estarán los integrantes de la Escuela Municipal, que se realizarán la foto oficial de la temporada, para los que los "Guerreros de Viriato" son un espejo en el que mirarse. De este modo, y a pesar de haber atravesado una semana complicada en la que no han podido entrenarse Jortos, Adrián y Guille (este último será baja seis semanas por una lesión en el hombro), el entrenador confía en que el equipo llegue con buenas sensaciones a su compromiso de esta tarde ante el Córdoba, rival de la zona media baja. "Esperamos llegar con un buen ritmo. Tendremos que hacer un partido rápido, en el que queremos dar un buen espectáculo y que sea bonito de ver. Aparte de los puntos, queremos un juego rápido y vistoso", apuntó el entrenador, que desea que los suyos manejen los tiempos del encuentro.

Respecto al rival, el Cajasur Córdoba, es actualmente décimo segundo con cinco victorias, aunque es en feudo propio donde está ofreciendo un mayor nivel, pero en el cuadro zamorano no se fían. "Tenemos que ajustar el equipo y dar nuestra mejor versión porque si no estamos bien ellos, que necesitan los puntos, nos van a poner las cosas difíciles", comentó Edu García Valiente quien añadió que los cordobeses conforman un plantel que "está bien trabajado pero está pagando el competir el Plata. En años venideros dará guerra", auguró el míster.

El MMT Seguros es actualmente tercero y en la plantilla tienen claro que ser primeros y acceder al puesto de ascenso directo a Asobal "va a ser difícil porque no dependemos de nosotros mismos sino de un equipo que lleva toda una vuelta sin perder. Que pinchen dos veces en 12 partidos es difícil, pero vamos a trabajar para quedar lo más arriba posible", concluyó el entrenador quien dejó claro que aunque no renuncian a nada, el liderato no es algo que les obsesione o esté presente de forma permanente en el equipo.