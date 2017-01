El MMT Seguros quiere una plácida vuelta a casa

El MMT Seguros regresa esta tarde (18.00 horas) al Ángel Nieto con la intención de evitar cualquier tipo de sorpresas ante el Gijón Jovellanos, actual colista de la División de Honor Plata, en un partido en el que la necesidad por ganar no solo existe en el cuadro asturiano.

Tras arrancar el año cayendo en casa del líder, SD Teucro, y haber cerrado 2016 con una derrota frente a Cisne BM, los "guerreros de Viriato" encaran su regreso al Ángel Nieto conscientes de la importancia de los dos puntos que esta tarde estarán en juego. Un botín que permitiría a los de García Valiente seguir la estela de la pelea por el ascenso directo y no distanciarse a más de un partido de sus principales rivales en la zona alta. Por ello, nadie en el vestuario zamorano se fía de lograr un triunfo fácil pese a que el rival a batir en esta vuelta a casa sea el colista de la liga.

Como último clasificado, Gijón Jovellanos encara cada encuentro de esta segunda y decisiva vuelta como una final, motivo por el que cabe esperar una dura pelea sobre el parqué entre dos equipos que se conocen bien y cuyas plantillas no son tan distantes como indica la clasificación.

A la formación asturiana la primera vuelta no le fue nada favorable. Disputó multitud de encuentros con muchas bajas, lesiones importante que le han impedido rendir al nivel esperado de un veterano en esta categoría. Pero, este inconveniente, está tocando a su fin y tras las Navidades los gijoneses recuperan efectivos. Una realidad que unida al crecimiento de los más jóvenes, que tomaron la responsabilidad ante tanta ausencia, les hacen un rival a tener en cuenta.

Para frenar el talento y el descaro con el que seguro contará esta tarde el juego del Gijón Jovellanos, el MMT Seguros apostará por retomar su mejor versión defensiva. Por volver a ser ese equipo de zaga pétrea, amparado en el buen hacer de Leo Maciel bajo palos y con la buena labor colectiva de un bloque en el que no estarán de nuevo los mundialistas Sebastián Ceballos y Facundo Cangiani, aún en Francia con sus respectivas selecciones.

Eduardo García Valiente contará para este envite con los mismos jugadores que se enfrentaron la pasada semana a SD Teucro. Un plantel en el que no faltará nadie pese a que algunos jugadores como Peli o Guille cuentan con molestias importantes. Lesiones que no impedirán su concurso, ya que el MMT Seguros necesita de ambos, especialmente en una parcela ofensiva que debe seguir dando pasos hacia delante y en la que la aportación de cada jugador -por mínima que pueda ser- tiene un alto valor. Como clave puede ser también hoy -una vez más- el apoyo de la afición pistacho al cuadro de Viriato tras cerca de un mes sin poder sentir su aliento en casa. Ánimos que serán claves para no dejar escapar puntos en el Ángel Nieto, por donde pasan muchas de las opciones del equipo en su lucha por regresar a la Liga Asobal.