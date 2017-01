Partidazo con sabor a ascenso

Desde el inicio de la temporada en el MMT Seguros se habló de Teucro como uno de los principales aspirantes al ascenso, y el tiempo les dio la razón. Ahora mismo el equipo pontevedrés es el líder de la División de Plata y un rival muy duro para cualquiera, sobre todo si juega en feudo propio, el Palacio de los Deportes, que esta noche (20.30 horas) visita el Balonmano Zamora desde la tercera posición, por lo que se aguarda un partido en la cumbre. En el equipo pistacho tienen claro que las premisas para sacar algo positivo de este encuentro pasan por poner en práctica un balonmano perfecto y es que "es un partido muy complicado en el que tiene que ir todo muy bien para conseguir puntuar. Todo lo que sea puntuar allí estaría bien, y aunque está claro que lo mejor es ganar, si arrancamos un empate estaría de perlas", comentó el entrenador de los "Guerreros de Viriato", quien no ocultó su deseo de que llegue el inicio del duelo.

Edu García Valiente insistió en la dificultad de una cita para la que se han preparado a conciencia desde que regresaron de las navidades, pero también comentó que será indispensable mostrar la mejor versión de sí mismos, y es que todo lo que no sea estar al cien por cien pondrá muy complicada la opción de regresar con un botín. Tal y como se sabía para este primer encuentro de año, que es también el primero de la segunda vuelta, el equipo cuenta con bajas debido al Mundial y es que Ceballos y Fafa están con sus respectivas selecciones, Chile y Argentina, mientras que el resto sí estará disponible, incluido Guille que no estará al cien por cien.

Aunque se trata de ausencias importantes, García Valiente recordó que "este es un deporte colectivo" y en entre todos tratarán de minimizar esas bajas ante una plantilla que todavía no ha perdido ningún punto en casa.

Respecto al equipo que tendrán enfrente, en el vestuario zamorano hablan de un "plantillón" de enorme calidad, y es que nadie escatimó en elogios al afirmar que el Teucro cuenta con "dos porterazos, una defensa bien armada que pone en práctica dos sistemas defensivos que le van muy bien, mientras que en ataque también tiene mucha calidad". Lo que también creen es que este encuentro distara mucho del vivido en la primera jornada en el Ángel Nieto (23-21), puesto que todos están más rodados y además esta noche tendrán que lidiar con otro factor en contra, como la afición gallega que aprieta mucho y lleva a los suyos en volandas.

Con estos preámbulos se espera un verdadero partidazo entre dos de los equipos aspirantes al ascenso a la élite del balonmano, aunque pase lo que pase no será determinante.

En cuanto al Mundial, la selección de Chile protagonizó la primera gran sorpresa en Francia, tras vencer este viernes por 28-32 a Bielorrusia, con presencia del pistacho Sebastián Ceballos. Fue un encuentro de infarto en el que los sudamericanos perdían por tres goles (24-21) a falta de doce minutos para la conclusión. En este momento, el combinado liderado por Rodrigo Salinas, autor de ocho tantos, y el pivote ex del MMT Seguros, Esteban Salinas, que firmó siete dianas, dieron la vuelta al resultado para dar el triunfo a los suyos.