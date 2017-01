"Volver enfrentándose al gran favorito motiva al equipo"

Edu García Valiente en una rueda de prensa de su equipo.

Edu García Valiente en una rueda de prensa de su equipo. Foto Fernández

El MMT Seguros comenzó ayer una nueva semana de partido tras las vacaciones de Navidad. Un parón que ha intentado aprovechar al máximo pues el primer rival de 2017 será nada más y nada menos que el actual líder y gran favorito al ascenso SD Teucro. Un adversario que como reconoce el técnico del cuadro zamorano ha supuesto "todo un aliciente" de cara al comienzo de la segunda vuelta, lo que "se ha dejado notar en el trabajo del grupo" en estos días.

El cuadro de Viriato regresó a los entrenamientos el pasado 3 de enero y lo hizo "en muy buenas condiciones", según reconoció su entrenador. "El grupo ha regresado bien de las Navidades, se han cuidado físicamente y sin problemas de lesiones más allá de los que ya había", apunta un García Valiente que ha visto a su plantel en estas primeras sesiones con "la misma energía de siempre pero quizás con más ganas de las habituales". Un punto de intensidad mayor que, reconoce, "se pueda deber al "gusanillo" de medirse "con el gran favorito al ascenso". Aunque también apunta a "el mal sabor de boca con el que se acabó 2016" entre los factores que pueden haber motivado al grupo a entrenarse al máximo de cara al sábado.

Las ganas extra que pueda tener el MMT Seguros a la hora de retomar la División de Honor Plata han sido importantes en este parón de Navidades ya que, como reconoció su técnico, "no han sido entrenamientos sencillos y, sin embargo, el nivel de las sesiones ha sido bueno". Y es que, los pistacho se han ejercitado sin varios de sus mejores hombres (Fafa, Ceballos, Maciel y Mouriño), lo que ha complicado la vuelta a la rutina pese a que "los jugadores del Tevisa han hecho un gran esfuerzo por ayudarnos y eso ha contribuido a poder trabajar al nivel necesario".

Las ausencias no solo han dificultado las últimas sesiones, también añadirán dificultad a este primer duelo de 2017 en el que MMT Seguros no podrá contar con Fafa y Ceballos, algo que tiene muy presente García Valiente. "Son bajas complicadas, ya que son ambos en la misma posición, lo que supondrá un esfuerzo extra. Ya no por la calidad, ya que Carletes, Sandín o Peli están a buen nivel, sino por las rotaciones y los minutos de juego".

El entrenador pistacho espera que estas ausencias se puedan contrarrestar con las mejores características que ha mostró el equipo durante la "sobresaliente" primera vuelta, un tramo "cuyo inicio no fue sencillo debido a los problemas en el extremo y la reconstrucción de la plantilla". Factores que no impidieron ver "un gran nivel defensivo" en el que intentará ampararse de nuevo el MMT Seguros para volver del parón con una victoria. Un triunfo que permita al grupo "seguir dando pasos en una mejoría necesaria para sus objetivos, ya que por el ascenso se luchará si se pelea por progresar en el juego. El grupo ha mostrado que tiene margen de mejora y cada semana hasta abril o mayor, cuando debe alcanzar su máximo potencial, debe seguir trabajando por progresar, recalcó el charro.