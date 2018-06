La Vuelta mostrará Zamora al resto del mundo

Zamora comenzó ayer a vivir en directo la Vuelta a España 2018 en la que nuestra provincia volverá a ser protagonista con las dos etapas que, en el mes de septiembre, discurrirán por nuestras carreteras en las que más de 400 millones de espectadores podrán contemplar por televisión la belleza natural y paisajística de estas tierras. Fue una magífica ocasión para rendir homenaje a algunos de los corredores zamoranos que han disputado la Vuelta a España: Fernando Cabrero, Fabián García y Javier Quevedo; y para disfrutar con la sapiencia de dos de los más grandes del ciclismo español como son Fernando Escartín y Oscar Pereiro, que explicaron las características de las dos etapas que cruzarán la provincia los días 4 y 5 de septiembre. Todo ello aderezado con los siempre acertados y documentados comentarios del "speaker" de La Vuelta, Juanmari Guajardo, gran conocedor del ciclismo zamorano por su antigua colaboración tanto con el Trofeo Iberdrola como con la Vuelta a Zamora en la que estará de nuevo en el próximo mes de julio.

Fue también el momento ideal para que los alcaldes de Bermillo -llegada del día 4- y Mobuey -salida del día 5- agradeciesen a la organización de la Vuelta y a la Diputación Provincial, la decisión de contar con sus localidades para que sean protagonistas "y entren a formar parte de la historia de la carrera", como señaló Raúl González, edil de Mombuey.

Maite Martín Pozo, presidenta de la Diputación Provincial destacó que "gracias al escaparate que supone La Vuelta vamos a mostrar al mundo nuestro patrimonio natural impresionante", al tiempo que recordó el impacto en el sector hostelero que supondrán las 2.500 personas que desplaza la carrera día a día: "Quedamos muy contentos en 2016 con la llegada en Puebla de Sanabria y la salida en Villalpando y ya nos ofrecimos a la organización para cuando cuadre que pase de nuevo la carrera por Zamora", recalcó.

El acto sirvió asimismo para presentar en Zamora la canción que se convertirá en la sintonía de la carrera, "La vida son sólo dos días", que interpreta Nuria Fergó, y para recordar la constante vinculación de La Vuelta con Zamora desde la primera edición en 1935 con una etapa que finalizó en Madrid; o la llegada en Puebla de Sanabria de hace dos años.

Javier Quevedo fue el último zamorano en correr la ronda española antes de las dos participaciones seguidas que ha protagonizado Jaime Rosón, y recordó que "aquel equipo CLAS lo formábamos corredores muy jóvenes que afrontamos la carrera con mucha ilusión y nerviosismo. Yo había realizado buenas clasificaciones en las vueltas anteriores pero pronto me di cuenta que una gran vuelta requiere un esfuerzo enorme", recordó el hijo del inolvidable Mariano Quevedo sobre aquella ronda española de 1988 que se adjudicó Sean Kelly. Por su parte, el benaventano Fabián García, que la corrió siete años antes, se lamentó de que "aquel año pasábamos por Benavente y yo intenté ganar la meta volante pero no me dejaron"; y el más veterano de los tres, Fernando Cabrero, que corrió las ediciones del 77 y 79, recordó aquella edición en la que debutó en la que Freddy Martens ganó trece etapas.

Raúl González, alcalde de Bermillo de Sayago, destacó la "enorme responsabilidad que supone para el pueblo recibir un acontecimiento deportivo de nivel mundial. Estamos encantados porque va a ser una fiesta y seguro que vamos a disfrutar de una jornada de gran ciclismo", al tiempo que agradeció a la Diputación "que Bermillo entre a formar parte de la historia de La Vuelta". También mostró su "enorme satisfacción" Francisco Antón Rapino por que "la carrera salga de un pueblecito de 470 vecinos", tal vez el más pequeño que ha acogido una salida de etapa en toda la historia de la ronda. Y también mostró su agradecimiento a la Diputación porque "es una cosa muy grande para mi pueblo y para mi".

El director general de La Vuelta, Javier Guillén, aseguró que "para nosotros, Zamora es todo un descubrimiento porque cada vez que pasamos por aquí, descubrimos cosas nuevas. Tratamos de que las maravillas de Zamora lleguen a 190 paises. Tenemos una carrera que es capaz de llegar tanto a las grandes ciudades como a los pueblos más pequeños, como ocurre aquí".