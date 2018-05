El Zamora CF, inmerso en una semana clave para su futuro

El Zamora CF se encuentra inmerso en una semana clave para su futuro en la que los integrantes de la junta directiva esperan que se empiecen a dar los pasos para una futura conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva. De este modo, durante los próximos días los responsables prevén mantener reuniones con aquellos que han mostrado, en su mayor parte vía telefónica, un interés en coger las riendas de la entidad, sabiendo que lo más urgente será abonar 200.000 euros para afrontar la primera fase de una deuda que llegará a 350.000 euros a 30 de junio.

Aunque desde la "planta noble" se ha decidido no hacer pública más información hasta que no se tengan las ofertas contrastadas, sí parece claro que la idea inicial de tener un "comprador" a finales de este mes se presenta ardua complicada puesto que el viernes ya es 1 de junio. Ahora el nuevo pensamiento pasa porque sea la próxima semana cuando se celebre una asamblea informativa con los socios, y "entre todos" decidir la mejor oferta, aunque sí se eliminarán de inicio las que los actuales responsables no consideren realistas. En cuanto al resto de condiciones sí se intentará que se respeten los contratos en vigor y habrá que cómo se gestiona quien se mantiene al frente si finalmente se inicia la transformación en SAD.

La realidad es que la situación financiera no ha mejorado desde que se lanzó el último SOS, salvo por los más de 6.000 euros ingresados en la Cuenta Solidaria, y siguen existiendo números retrasos en el pago de nóminas que saben que tienen que solucionar cuando antes.