Dos platas para Zamora en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de Maratón celebrada en Portugal se saldó con dos medallas de plata para Zamora, las conseguidas por Eva Barrios (Durius Kayak Tecozam Viajes Sanabria) y Paula Domínguez (ADZ-Iberdrola).

Por lo que respecta a Barrios protagonizó una regata muy dura en Viana y es que estuvo desde el principio en el grupo de cabeza con otras tres embarcaciones húngaras con las que se jugó el podio. Finalmente, la palista zamorana fue segunda demostrando su nivel en esta especialidad que contó con un alto nivel y 41 participantes. Prueba de ello es que se quedó fuera del trío ganador la conocida como "reina del maratón", Renata Csay.

Mientras, Paula Domínguez también se proclamó subcampeona de esta Copa del Mundo de Portugal en C-1 Júnior. Paula era la única representante española en una carrera en la que todas las demás contrincantes eran portuguesas. Tras cubrir los 12 km de la prueba, con dos porteos y luchando contra un viento y una corriente infernales, la victoria fue para Ana Rodrigues con 1h28'26''; Paula logró un tiempo de 1h30'57''. Completó el podio Sofia Peixoto con 1h43'39''. Esta es la primera cita internacional a la que acude Paula Domínguez, que actualmente prepara la temporada de pista en el Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares (Murcia). La propia Paula comentó sobre su carrera: "Salí primera, me adelantó Ana Rodrigues en la primera ciaboga y no pude seguirla; pero como ella conocía muy bien el circuito, fui siguiendo su estela y supe aprovechar las corrientes. También fui alcanzando y adelantando a las sénior que estaban compitiendo en ese momento, y eso me hizo la carrera más amena a pesar de ir todo el rato sola". Sobre el resultado, añade: "Estoy contenta pero quería el oro. Salí muy bien y Ana me superó en un momento en el que yo no estaba muy bien de fuerzas".

Otros tres deportistas de AD Zamora-Iberdrola acudieron a la ciudad portuguesa para representar a España en esta Copa. En la jornada del sábado y en C-1 sÉnior, Javier Bernal fue noveno y David Blanco ocupó el puesto dieciséis en la carrera corta sobre 3,5km con dos porteos.

En la carrera larga disputada ayer sobre 28 km y seis porteos, los dos zamoranos tuvieron que retirarse. Bernal volcó en un lance de carrera, y una colisión con otra embarcación le dañó la cámara de aire y se le llenó de agua. David Blanco se retiró debido a las duras condiciones añadidas a la propia dureza del circuito. El viento lateral, las olas también laterales y la excesiva corriente le pasaron factura.

También tuvo que retirarse el sábado Alejandro Aitor Genovés. El veterano canoísta vallisoletano de AD Zamora-Iberdrola tuvo la mala suerte de volcar en dos ocasiones y además se lesionó un hombro, en una carrera marcada también por unas condiciones climatológicas muy duras.