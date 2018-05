El Zamora asciende pero envía a Provincial al Benavente

El derbi zamorano respondió a la expectativas y se resolvió con la máxima emoción posible, es decir, con un gol en el tiempo de descuento que hizo posible el ascenso del Zamora CF y, por contra, condenaba al descenso al CD Benavente. Fue un partido con dos partes bien diferenciadas en el que dominó primero el equipo visitante, un Benavente que se adelantó en el marcador a la media hora de juego, y se mostró mucho más sólido en su juego, frente a un conjunto rojiblanco que acusó claramente la responsabilidad del encuentro hasta el descanso. Fueron 45 minutos en los que Guti no paró de crear peligro en el área zamorana y ya en el minuto 11 pudo marcar al recibir un balón en el área pequeña, pero no acertó en su remate a la media vuelta. Y fue el ariete "tomatero" el que desequilibró la contienda con un potente disparo desde la frontal del área que entró pegado al poste. El Zamora CF no encontraba la forma en que llegar al área contraria frente a una defensa benaventana muy sólida, bien dirigida desde la banda por Miguel Angel Nuevo. Y tan sólo inquietaron los rojiblancos al portero José Luis con una volea de Rodrigo que salió muy alta, y ya cerca del descanso con un libre directo que sacó milagrosamente de la misma línea de gol un defensa. José Luis se mostró además acertado al atrapar el balón en un remate de cabeza de Zotes.

No ocurrió nada durante el descanso, pero el Zamora CF regresó al campo con otra cara. La entrada de Berni en el campo cambió por completo las cosas y el Zamora comenzó a crear peligro por la derecha y por la izquierda con las incursiones de Zotes. El balón comenzó a fluir y en un pase interior, Peralta le cogió la espalda a la defensa para ante el portero del Benavente que llegó a tocar el balón, pero no pudo impedir que entrara finalmente en la portería.

No perdió la cabeza el equipo de Nuevo porque el empate podría servirle para lograr la permanencia. Se mantuvo sólido atrás, buscando siempre salir al contragolpe buscando al peligrosísimo Guti en el contragolpe. Y el Benavente pudo conseguir el gol que le daría la salvación en un remate desde cerca de Diego que no quiso entrar.

El Zamora no perdió la fe en lograr el gol de la victoria y en el minuto 80 pudo lograrlo en una incursión de Zotes que terminó disparando al exterior de la red ante el meta José Luis que tampó muy bien los huecos; pero el zurdo del Zamora tenía guardada para el último minuto la jugada decisiva en la que se internó hasta la línea de fondo, el balón salió rechazado hacia la frontal donde Cristian no se lo pensó y empalmó un disparo que entró por la escuadra y fue el delirio.