"He sentido mucha pena hoy, echaré mucho de menos todo"

"Ya no quedan lágrimas", confesaba con una sonrisa y ese tono sarcástico tan suyo García Valiente ayer al término de su último partido con el MMT Seguros. Un encuentro tras el que, como bien dijo, se dejó los lloros en casa para dar las gracias a todos por "el partido tan bonito" con el que cerró su etapa en el club zamorano.

"Ha sido un partido muy bonito, tengo que agradecérselo a los chicos que lo han dado todo por despedir la temporada de la mejor forma posible. Los dieciséis que han estado hoy en pista y la grada han hecho que este sea un duelo más que decente para cerrar la temporada", comentó un Eduardo García Valiente muy satisfecho del rendimiento de sus hombres a pesar del desenlace. Un polémico final a cuenta de los colegiados, de los que por última vez evitó hablar. " Hemos hecho un partidazo, tanto en defensa como en ataque. Hemos jugado con alegría y nos llevamos un punto que en otro momento de la temporada nos hubiera sabido a gloria bendita", argumentó.

En cuanto a sus sensaciones ayer en su último partido con el MMT Seguros, el entrenador charro destacó que había sentido "mucha pena" tanto al principio como al final de la contienda. "Es muy duro, es una decisión que he tomado yo pero voy a echar mucho de menos el 40x20, el discutir con Jortos, el entrenar? Es algo que me gusta mucho y seguro que, cuando el año que viene esté en la grada, recordaré. Se me hará aún más difícil no estar abajo", indicó.

En cuanto al futuro, García Valiente aseguró que "la temporada que viene va a ser distinta", pero que la afición puede estar tranquila porque "con los pilares que quedan aquí, Jortos, Octavio? hay que estar muy tranquilo". "Esto tiene mucha salud y, quien se ponga a los mandos, lo hará si no mejor, igual que yo", concluyó antes de aclarar que él no ha tomado parte en las posibles decisiones que el club haya realizado de cara al futuro. "Este año estaba muy centrado en mantener el equipo, todo el tiempo lo he dedicado a preparar los partidos y ajusar cosas. A partir de ahora, ayudaré en lo que pueda pero creo que hay que darle su oportunidad a la gente que se ponga en el banquillo y no creo que estando cerca eso pueda llevarse a cabo con fluidez. No quiero entorpercer a nadie, aunque en mi corazón siempre estará Viirato".

Un futuro que podría tener a su amigo Leo Álvarez como protagonista. García Valiente señaló que su compañero de viaje hasta ayer "es un entrenador como la copa de un pino" y que "lo haría muy bien", pero también quiso dejar claro no saber "quién sera el elegido" para ocupar el tremendo hueco que dejará en el banquillo del MMT Seguros.