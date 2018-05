Una tarde llena de despedidas

Con las emociones aún a flor de piel tras la rueda de prensa del jueves, el vestuario del MMT Seguros afronta hoy uno de esos partidos típicos de final de temporada. Un choque en el que, más allá de los puntos en juego, lo que se busca es poner el mejor broche posible tanto a la campaña como a la carrera en el club de varios de los componentes que dejarán la formación en verano. Será una tarde para el adiós en el Ángel Nieto, de muchas despedidas.

El Ángel Nieto vivirá hoy el último partido del BM Zamora en la Liga Asobal. Un último choque frente a un Helvetia Anaitasuna que acude a la capital del duero ajeno a la realidad pistacho. Los navarros no querrán contribuir a que las despedidas zamoranas sean redondas y estén acompañadas de una victoria. Principalmente porque, en esta última jornada, se juegan el poder disputar competición europea la próxima temporada.

Aun así, en el MMT Seguros poco o nada se mirará al marcador esta jornada. El vestuario está ahora mismo más centrado en poder brindar el mejor partido posible a dos de sus imprescindibles pilares a lo largo de los últimos años: García Valiente y Peli. Ambos ponen hoy punto final a más de una década como "Guerreros de Viriato", un adiós que -sin duda- será el centro de atención esta tarde en el Ángel Nieto. Y es que, tanto sus compañeros como los aficionados, tratarán de devolver a técnico y jugador parte de su trabajo y sacrificio buscando un final inolvidable para su paso por el club pistacho.

Pero no solo el salmantino y el vallisoletano no formarán parte del MMT Seguros de la próxima temporada. Según informó ayer el BM Zamora, otros tres jugadores no continuarán seguro bajo la disciplina pistacho tras el próximo verano. Gastón Mouriño, Carlos Calle y Anderson Silva harán las maletas y seguirán su carrera deportiva en otro lugar.

En la nota ofrecida por el club, la entidad presidida por José Antonio Quintana indicaba que estos tres hombres abandonarán el club "por diferentes motivos". Razón por la que lleva a pensar que tanto Gastón Mouriño como Carlos Calle, dos de los jugadores más notables de los "guerreros de Viriato", se irán para recalar en un equipo de la próxima Liga Asobal; mientras que Silva lo hará porque el BM Zamora no quiere contar con sus servicios.

Gastón Mouriño cerrará esta tarde un periplo de dos años en el MMT Seguros. Un corto periodo de tiempo en el que se ganó a la grada por su garra, fuerza y capacidad goleadora. El argentino, que llegó desde aquel Bidasoa Irún que dejó a los zamoranos sin ascenso, ha demostrado ser un jugador muy sólido tanto en defensa como en ataque. Así lo demuestra la llamada que recibió recientemente de la selección argentina, a la que seguirá acudiendo si su rendimiento se mantiene al nivel mostrado con los "guerreros de Viriato". El pivote, cuyo compromiso es innegable, cuenta con argumentos para estar en la élite durante muchos años.

Menos tiempo ha pasado Carlos Calle en Zamora. El meta madrileño salió de BM Benidorm el pasado verano en busca de minutos en la élite, cosa que encontró en un MMT Seguros en el que tenía la difícil tarea de ocupar el hueco dejado por Leo Maciel. Calle, joven y con talento, se irá del club habiendo cuajado una temporada irregular en la que las lesiones no le ayudaron a rendir a su máximo nivel. Aunque, también es cierto, que muchos de los puntos cosechados por los pistacho se deben a las mejores tardes de este portero con brillantes reflejos y gran porvenir.

Todos ellos dirán hoy adiós a su afición en un Ángel Nieto que promete ser una caldera de emociones en la última jornada de la presente Liga Asobal. Será una tarde de tristezas y alegrías, de despedidas, quién sabe de cuántas... Y, quizá, el inicio de una nueva época.