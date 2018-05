García Valiente y Peli dicen adiós

Dos de los artífices de los éxitos del Balonmano Zamora a lo largo de toda su trayectoria, Luis Cano 'Peli' y Eduardo García Valiente, han anunciado este jueves su marcha del club tras más de una década en la que guiaron al primer equipo desde Segunda Nacional hasta Asobal.

La despedida ha tenido lugar en la sala de prensa del Ángel Nieto y ambos se han visto obligados a utilizar un papel para leer, como ha dicho García Valiente, un resumen de once años en cinco minutos. Doce en el caso de Peli, que se va tras tomar la decisión "más difícil" de su vida.

En ese sentido, el '8' de los Guerreros de Viriato ha señalado que la de venir a Zamora fue "la mejor decisión" de su vida y ha agradecido a todos los miembros del club una etapa a la que pondrá fin el sábado, en el último partido de la temporada.

Por su parte, García Valiente ha indicado que la decisión "no tiene que ver con el resultado de la temporada" y ha destacado que "el ciclo ha llegado a su fin y es el momento de dar un paso atrás". "Este año me ha destrozado, la competición me ha podido y ahora no puedo seguir entrenando", ha aseverado el técnico salmantino.

Finalmente, el presidente, José Antonio Quintana, se ha sobrepuesto a las lágrimas para recordar que ambos tienen las puertas abiertas del club. Con ellos se va una parte decisiva de la historia del Balonmano Zamora.