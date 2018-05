Victoria por la mínima del Camarzana en casa

Un solitario gol de Ferreras permitió al Camarzana sumar tres puntos ante el Sporting Zamora, en un encuentro al que el equipo capitalino se presentó solo con 11 jugadores debido a las numerosas bajas. El encuentro tuvo un inicio muy disputado debido a la gran presión de ambas escuadras y también ayudó el terreno de juego muy irregular. Se adelantó el conjunto local con un tanto a la salida de un córner de Ferreras que cabeceó en el segundo palo. El Sporting lo intentó y dispuso de algún remate para llegar al descanso sin que cambiase el marcador. En el segundo tiempo el Sporting salió dispuesto a cambiar el resultado, pero no consiguió batir a los locales aunque dispuso de varias ocasiones claras y dos acciones en el área protestadas por el conjunto visitante. No obstante, Camarzana tuvo algún remate con peligro a la contra que pudo aumentar su renta pero el marcador no se movió.