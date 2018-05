García: "Sé perfectamente a dónde vengo a entrenar"

Manuel López-Sueiras

El nuevo entrenador del Quesos El Pastor reconoció que "ni me había planteado poder venir a Zamora. Surgió de repente, tenía alguna otra opción en el extranjero y tras valorar varias cosas, me decidí por venir aquí", señaló Fran García en la rueda de prensa de presentación que se celebró ayer en la sede de Caja Rural. "En la Liga Femenina nos conocemos todos y ya tenía referencias del club, además de las que me dio Eloy Doce ya que somos amigos desde la infancia. Sabía perfectamente a donde venía", añadió el entrenador gijonés quien valora especialmente "la ilusión que me transmitió la junta directiva, esas ganas que tienen de dar un paso al frente, de subir un peldaño en la liga y el proyecto que quieren llevar a cabo".

García no niega que el primer objetivo que se marcará será el de la permanencia, "es lo primero que tenemos que hacer los clubes de este formato, y a partir de ahí, seguir sumando y si podemos llegar al play off, bienvenido sea. Lo fundamental es amarrar la permanencia en una liga que se prevé muy dura ya que han subido equipos fuertes y las plazas de descenso va a estar muy caro librarse de ellas".

García reconoció que están intentando hacer un equipo en el que el grueso "sea gente que conoce la liga y que, más o menos, haya tenido influencia en sus equipos anteriores, cosa que es complicada porque el grupo de jugadoras al que podemos optar es bastante reducido. Ahora mismo, la mayoría de los equipos se están peleando por las mismas jugadoras, entonces, a partir de ahí, hay que inventar y poner un poco de magia para convencer a las jugadoras que nos interesen para unirse al proyecto. En eso estamos y vamos a ver si somos capaces de hacer un grupito de cinco o seis jugadoras que conozcan bien la liga".

Por el momento, el Quesos El Pastor ya cuenta con dos jugadoras: "Celia García será una jugadora importante porque conoce el club, ya sabe cómo es la ciudad, se ha involucrado mucho dentro del club; y Sandra Stanacevic cumplirá su quinto año en la Liga Femenina, ha dado un paso importante estos dos años en Bembibre y será un fichaje de garantías dentro de los límites que tenenos nosostros para fichar".

Respecto a la continuidad de Marina Lizarazu, Fran García ve "muy, muy difícil que venga ya que tiene muchas ofertas de equipos de rango superior; y esperamos la respuesta de Ainhoa López que yo creo que en unos días nos dará la respuesta. A partir de ahí, seguiremos trabajando".

Fran García apostará por un baloncesto "bastante rápido, con una defensa agresiva, imponer un ritmo alto de partido y jugar mucho en transición. Intentaremos hacer un baloncesto atractivo como ya lo intentamos en Bembibre e intentaremos fichar unas jugadoras que nos permitan llevarlo a cabo".

"Estamos muy orgullosos de que Fran esté aquí. Le conocíamos desde hace tiempo y estamos muy orgullosos, por su capacidad y los buenos resultados que ha logrado en todos los sitios dode ha estado. Cuando Eloy Doce nos dijo que no continuaría, él figuraba en primer lugar junto a otras dos personas, nos pusimos en contacto y fue muy fácil llegar a un acuerdo", explicó el presidente del CD Zamarat, Carlos Baz, en la rueda de prensa celebrada ayer en la sede de Caja Rural en la que estuvo acompañado por varios directivos.

Baz destacó además los valores humanos del técnico asturiano: "En lo personal también tenemos muy buenas referencias de él. He recibido muchas llamadas de gente del mundo del baloncesto en las que me transmitieron que no sólo habíamos fichado a un gran entrenador, sino a una gran persona. Eso es muy importante".