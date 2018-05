Israel, Australia y la Liga

Me gustaría decir que el Barça no quiere ganar la Liga de Campeones por los mismos motivos por el que, según una divertida teoría conspirativa, Televisión Española no quiere que España gane el Festival de Eurovisión: el dinero y el jaleo. El país ganador de Eurovisión tiene que organizar el Festival del año siguiente, y eso significa gastar mucha pasta en escenarios explosivos y muchas neuronas para dar con el indescriptible tono friqui-pastelero capaz de enganchar a mi madre de ochenta años y a mi vecina del quinto de diecisiete. El equipo campeón de Europa tiene que gastarte mucha pasta en primas, objetivos cumplidos, extras y demás inventos de los representantes, y organizar un desfile de carroza única por la ciudad que trae de cabeza a los responsables municipales. Dinero y complicaciones. ¿Quién quiere ganar la Liga de Campeones? ¿Quién quiere ganar Eurovisión?

No sé si RTVE quiere evitar a toda costa, a golpe de Amaias y Alfreds, que a España le caiga encima el marrón de organizar un Festival de Eurovisión, pero estoy seguro de que el Barça quiere ganar la Liga de Campeones, sin que importen mucho las primas y la compleja organización de una "rúa" por Barcelona. Este año, un mal partido en Roma se interpuso en el camino de Kiev, pero a cambio hemos ganado la Liga y la Copa, dos competiciones que eran importantísimas cuando las ganaba el Madrid pero que ahora parecen torneos de barrio. Como el Madrid, ese equipo que dicen que nunca se rinde, se rindió en Liga y Copa casi sin luchar, propongo una idea innovadora. En el Festival de Eurovisión participan Israel y Australia, que hasta nuestro ministro de Asuntos Exteriores sabe que no son países europeos. ¿Por qué no invitar a un equipo israelí y a un equipo australiano a que jueguen en la Liga? Ya que el Madrid pasa de esta competición (hace meses que a los culés no nos preocupa lo que el Madrid hace en Liga), sería interesante ver al Hapoel Tel Aviv y al Melbourne Victory moverse por los campos de fútbol españoles como los artistas israelíes y australianos se mueven por Eurovisión. Es más, si Israel puede ganar el Festival de Eurovisión, no sé por qué el Hapoel Tel Aviv no puede disputar la Liga con más ganas y mejores resultados que el Madrid.

El Madrid a Kiev y el Hapoel a la Liga. Un intercambio justo.