Bale, en largo

Hace más de dos años que me ronda por la cabeza la situación futbolística de Gareth Bale en el Real Madrid. Es indudable que su rendimiento deportivo está lleno de claros (pocos pero muy claros) y oscuros (normalmente relacionados con sus continuas lesiones y recaídas).

Los buenos momentos fueron aquel golazo bestial que se marcó en una final de Copa en Mestalla y que le dio la victoria al Madrid ante el Barcelona. Quizá ese fue su momento más glorioso y muchos pensamos tras el gol (yo estaba presente en Mestalla gracias al buen hacer de un gran amigo) que los 100 millones que Florentino Pérez había pagado por él "estaban bien gastados". Pero ha pasado el tiempo y aunque marcó el segundo gol de la Décima, que significaba la victoria, esa diana quedó oscurecida, como no podía ser de otra manera, por el cabezazo de Sergio Ramos en el minuto 93.

Hay más claros pes a las lesiones pues el número de goles de Bale con el Madrid es muy alto si lo comparamos a los minutos jugados y más si lo comparamos con los goles del Benzemá. Pero bueno vayamos a la parte oscura del galés. Primero y más importante, las lesiones. Desde que llegó casi ha pasado más tiempo lesionado que jugando y eso poco a poco ha ido socavando la fe de la afición hacia galgo galés.

Tampoco ha ayudado que una parte importante de la prensa lo tildara de tonto (lo comparaban con Forrest Gump) o que algún periódico se empeñara en que estaba herniado, lo que a todas luces se ha demostrado que es falso.

Pero yo creo que el gran problema que ha tenido Bale para lucir más, si dejamos de lado las lesiones, ha sido que los compañeros no miran para él. Las veces que le he visto jugar en el Bernabéu y tras el partido del sábado ante el Celta he visto como el británico se ha hartado de tirar desmarques, algunos de más de 40 metros en diagonal, sin que nadie le pasara el balón. Eso para un jugador que es velocidad al espacio y un cañón en la izquierda es demoledor porque Bale es letal con espacio detrás de las defensas y si no se está atento a sus desmarques se transforma en un jugador más.

Esto viene al hilo de que ahora se habla de la posibilidad de que sea titular en Kiev y me parece que si es para que no le metan balones en profundidad es mejor que se quede en el banquillo. Bale es para correr y si él corre el Madrid destroza al contrario. Así que corre Gareth pero, por favor os lo pido, pasadle el balón.