La crisis rojiblanca se agudiza

Dice el refranero que "cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana", y eso es lo que está pasando en un Zamora CF que cada vez tiene más frentes abiertos. Si no era suficiente con los problemas económicos que pueden terminar de ahogar a la entidad del Duero, ahora son los propios directivos los que hacen patente una división interna que ha terminado con renuncias y dimisiones.

En las últimas horas se conocía que los dos directivos encargados de la cantera, Israel Pérez Marquina y Agustín Blanco, renunciaban a continuar con sus responsabilidades en el fútbol base después de sentirse minusvalorados en su trabajo. Según ha podido saber este periódico el conflicto desembocó tras conocer que la presidenta rojiblanca, Didia Liedo, había iniciado de forma unilateral contactos con posibles aspirantes a ocupar el puesto de coordinador del fútbol base para la próxima temporada. Así, ambos consideran que Liedo se ha inmiscuido en sus funciones y que existe una falta de confianza en su trabajo, por lo que han decidido no continuar puesto que, además, ellos tenían pactado otro nombre para que asumiera el cargo. No obstante, sí continuarán, al menos por ahora, en la "planta noble".

Mientras, desde la parte más "presidencialista" de la directiva aseguraron que tanto Blanco como Pérez Marquina sabían desde hace tiempo que Didia Liedo estaba buscando un coordinador para reflotar una cantera que, salvo contadas excepciones, no atraviesa su mejor momento. De hecho, el nuevo coordinador ya ha sido presentado al resto de técnicos y monitores, y también a los padres de los futbolistas. "Les explicamos que va a haber un cambio de 180 grados y vamos a empezar de cero para hacer una verdadera estructura de cantera", apuntaron a este diario. A pesar de esta crisis tan clara, los miembros de la directiva esperan que todo se apacigüe en los próximos días y que por el bien del club se subsanen las diferencias que pueda haber.

Además de Pérez Marquina y Blanco hay otros entrenadores del fútbol base, como Fernando Bragado y Julián Pérez, responsables del Fútbol 11 y Fútbol 7, que han decidido que no continuarán el próximo curso al no estar de acuerdo con la política que se ejerce desde el palco y podrían no ser los únicos en abandonar el club. Tanto es así que ambos técnicos explicaron que han tomado esa decisión por lo que consideran "falta de confianza" y por conocer que "se trae a un coordinador a nuestras espaldas sin haber terminado la temporada". Además, recordaron que a los coordinadores y monitores de las distintas plantillas aún no se les ha abonado lo pactado a principio de curso, algo por lo que pelearán y más aún después del "esfuerzo" realizado por todos en los últimos meses. Asimismo, insistieron en no tener problemas con el nuevo coordinador pero no les parecen correctas las formas de actuación que han tenido con ellos. Sobre estas marchas, desde la directiva apuntaron que "se cuenta con todos los que están ahora mismo y con los que puedan venir" para un proyecto en crecimiento. Con este panorama se espera un tenso final de campeonato en el club rojiblanco en el que aún priman sobre el resto de asuntos los graves problemas económicos, aún sin previsión de solución.