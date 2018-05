El Viriatos D-Todo jugará el Máster Nacional

Dos equipos del Viriatos P. C. participaron, con éxito, en las Series Nacionales de Pádel. Los componentes del P.C. D-Todo consiguieron su plaza de forma directa al quedar campeones de Castilla y León de su categoría; por su parte, el equipo femenino, al quedar en segunda posición de Castilla y León, debieron jugarse su plaza ganando una complicada fase de play-off zonal celebrada en León.

Empezaron las chicas del C. Asistencial San Torcuato que ganaron con claridad su semifinal ante el Lugones Jugonas Drive, por un contundente 12-0, por lo que el equipo zamorano disputó la final ante el Pádel Park León.

Las zamoranas cayeron en este último partido, no sin vender muy cara su derrota. Desde el club quisieron destacar la gran temporada realizada por las componentes del único equipo femenino de los seis que tiene el P. C. Viriatos, que poco a poco han ido ganando sus puntos hasta disputar, por méritos propios, las Interseries SNP. En esta ocasión se desplazaron las diez convocadas por la capitana del equipo, Susana Ramos: Rebollo S., Ramos S., Pastor M.L., Martínez I., Refoyo M.J., Alonso M., Vega A. B., Hernández R., Alonso M. A. y Metola C. acompañadas por otras componentes y animadas por todas aquellas que tuvieron que quedarse en Zamora.

En cuanto a la categoría masculina, el equipo del Viriatos se midió en la semifinal a Cover Pádel Langreo, con un resultado de 10 - 2 que daba el pase a los zamoranos a la final. El P.C. D-Todo Ing. y Desarrollo apuraría al máximo en la final para llevarse una victoria que les conduce al Máster Nacional de las SNP.

Los diez componentes que había convocado L. A. Velasco, capitán del equipo masculino que estará en Madrid el fin de semana del 9 y 10 de junio fueron: Chele Box Marcos; Bernabé Cartu Manzano, Ángel Towers G., José Dominica Ramos, Pedro Lewis Calvo, Miguel Haedo, César Fernández, Dionisio Pope Parra, L. P. Ríos y D. José María Calvete. Faltaron otros diez componentes que no pudieron desplazarse por diferentes motivos, laborales o familiares, pero que "hicieron posible llegar a esta fase de la competición y conseguir este importante triunfo".

Desde la entidad zamorana quisieron agradecer la ayuda de los patrocinadores, que han permitido cubrir gastos y han sido indispensables en el camino hacia el éxito.