Quintana: "Trabajaremos para volver a la élite"

Con el descenso matemáticamente asegurado ya para el MMT Seguros, ayer el presidente del BM Zamora fue claro a la hora de trazar el futuro de la primera escuadra del club. "Trabajaremos por regresar a la élite el año que viene", aseguraba José Antonio Quintana, tratando de recalcar que la vuelta a División de Honor Plata no debe considerarse como "un paso atrás" para la entidad, más bien "un desenlace deportivo".

"Como no puede ser de otra forma, estamos tristes, pero también muy contentos y muy orgullosos del trabajo que se ha hecho a lo largo de la temporada", indicó Quintana en el Ayuntamiento de Zamora, añadiendo: "En absoluto esto es un paso atrás para este club, únicamente es un desenlace deportivo. Algo que no condiciona el funcionamiento de este club que, afortunadamente, no es solo el primer equipo. Ellos son la referencia, la escuadra más mediática, pero el club es mucho más. Es el Raza Sayaguesa, el Moralejo Selección o el Ángel Óptico Varilux... Una estructura bien asentada que ha sufrido un revés deportivo, nada más".

En relación con la pérdida de la máxima categoría por el equipo de García Valiente, el presidente del BM Zamora destacó que "las circunstancias que se dieron no favorecieron para nada al equipo". El presidente explicó que, bajo su punto de vista, había "un equipo para poder luchar por mantenerse, para nada más, y las circunstancias no se dieron", asegurando que no se descendió el martes frente a BM Granollers, "se descendió en Cangas". "La derrota de aquel día son dos puntos que nos lastraron mucho y acabó por ser la gota que colmó el vaso. La temporada es muy larga y no se puede decir que se desciende por un único detalle, pero mi impresión es que se desciende allí", argumentó.

Quintana también habló ayer del futuro de la entidad, asegurando que "lo único que se puede hacer ahora mismo es preparar un proyecto nuevo, para División de Honor Plata, y tratar de crear una escuadra con la que intentar regresar a la categoría que este club se merece. Un lugar al que mucha gente piensa que pertenece tanto el club como la ciudad". Esta meta se tratará también de alcanzar por la afición pistacho, según indicó ayer el presidente, pues "merecen un equipo en la élite del balonmano español". Algo que quedó claro ayer con la larga ovación de despedida que se brindó al MMT Seguros en sus últimos minutos como conjunto Asobal. "La gente que baja a vernos sigue desde hace mucho tiempo al equipo. Sabe quienes somos y las posibilidades que tenemos. Por ello, valoran que con los recursos que tenemos estar donde se está es un auténtico lujo. Muchas veces se dice lo del "milagro" del balonmano zamorano y, a veces, no es para menos. Solo hace falta mirar los números, toda la estructura del club se mantiene con un presupuesto de 400.000 euros. Una cantidad que todos los clubes de Asobal y parte de Plata utilizan solo para su primer equipo", afirmó, subrayando: "Solo se puede dar las gracias a la afición por valorar nuestro esfuerzo. Es todo un privilegio jugar cada semana ante tanta gente y ver que ser parte del club. Para nosotros eso es lo más importante, que sean parte del club y exista esa simbiosis que hace avanzar a la entidad. La despedida de ayer entre aplausos refleja esa unión, que la afición es, de una forma u otra, dueña del club. Lo siente como suyo y, pese a descender, se siente satisfecha del trabajo de su equipo. Son conscientes de ese trabajo y que se volverá a luchar para ofrecerles un proyecto en la élite, donde deben estar".