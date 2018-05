Una verdadera final

El MMT Seguros necesita ganar esta tarde al Granollers para mantenerse vivo en la lucha por la permanencia cuando tan sólo quedan ya tres jornadas para finalizar la Liga Asobal. No será nada sencillo porque el histórico equipo catalán no sólo lucha por el segundo puesto sino que ha sido el único que le ha ganado en los últimos años en España al Barcelona y su actuación decepcionante el pasado fin de semana en la Copa del Rey le dará una dosis más de motivación para el partido de hoy en el Angel Nieto.

Por otra parte, el equipo pistacho tendrá que superar la adversidad de contar con hasta cuatro jugadores lesionados e incluso, el portero Carlos Calle será duda hasta última hora porque sigue con molestias en la rodilla. El propio jugador declaraba ayer en la rueda de prensa previa al encuentro que "ahora sí que es verdad que ya solo nos quedan finales. Hay que ganar mañana si queremos seguir vivos, hay que dejarlo todo, esperamos que la afición responda como toda la temporada y conseguirlo, aunque sea complicado". El guardameta asegura que el equipo tiene capacidad para ganar a un rival tan difícil porque "tenemos el ejemplo de la primera vuelta. En la primera vuelta se dio muy bien y allí competimos contra ellos".

Calle, que no quiso desvelar dónde jugará en la próxima temporada, explica el bajón de resultados que el equipo pistacho ha registrado en la segunda vuelta señalando que "hemos jugado bien en muchos de los partidos que hemos perdido, y ha habido resultados de perder por uno o dos goles como contra Valladolid, Cangas o Teucro. Creo que las cosas se han hecho bien pero tal vez nos haya faltado un poco de suerte".

Por su parte, el entrenador Eduardo García Valiente se muestra confiado en que sus hombres puedan lograr la proeza: "Creo que es un partido que se puede ganar, aunque el cómo es ya algo más complicado. Tenemos que hacer el partido perfecto. Nos quedan tres finales y el objetivo es ganar los dos de casa, más allá de pensar en la clasificación aunque todos tenemos en la cabeza salvarnos. Pero tenemos que ganar para mejorar esos resultados de la segunda vuelta porque yo no me quiero ir así esta temporada, quiero ganar. Trabajamos muchísimo para ganar, la plantilla trabaja, sufre, ríe y llora para ganar partidos. Queremos hacerlo para terminar la temporada con buen sabor de boca. Pero tenemos que estar sólidos en defensa y ayudar a los porteros. Esa es la primera baza, no puden meternos 30 o 32 goles, porque a nosotros nos cuesta meter goles. A partir de ahí, hay que estar sólidos atras e irnos a un partido de pocos goles. Eso es lo fundamental". García Valiente reconoce que al MMT le ha fastidiado bastante ver cómo Cangas, su rival directo, está sumando victorias en esta recta final "pero seguimos con la intención de sacar todos los puntos posibles. Que nadie dude que el equipo va a salir a por todas".

El técnico vallisoletano espera que "los que están sanos, estén bien" porque "llevamos dos semanas entrenando a muerte para llegar mañana en el mejor momento de la temporada" aunque recordó que Carlos Calle no ha entrenado en las últimas dos semanas por molestias en una rodilla; Anderson todavía no ha recibido el alta médica y no estará disponible hoy; Jortos también ha entrenado poco; Raúl y Adrián siguen con sus lesiones graves, y Peli tampoco estará por motivos laborales.

Por otra parte, el FC Barcelona Lassa ha llegado a un acuerdo con su entrenador, Xavi Pascual, para ampliar su contrato por cuatro temporadas más, por lo que seguirá al frente del equipo hasta la temporada 2021/22. El preparador barcelonés, que asumió las riendas del primer equipo azulgrana en febrero del 2009 tras la destitución de Manolo Cadenas, suma 43 títulos. El último fue la Copa del Rey que ganó este domingo en el Madrid Arena ante el Logroño La Rioja.