Djokovic: "No podía soñar un comienzo mejor"

El serbio Novak Djokovic, que alcanzó la segunda ronda del Mutua Madrid Open tras vencer al japonés Kei Nishikori, se mostró feliz por un arranque en la competición que le alimenta la confianza "en un escenario perfecto donde siempre he tenido un buen rendimiento". "Estoy contento. Quería ganar confianza y estoy satisfecho de haber pasado la primera ronda ante uno de los mejores restadores del mundo", apuntó el exnúmero uno del mundo.

"Kei (Nishikori) es un jugador con muchas cualidades. Ninguno hemos tenido partidos de este tipo, de este nivel, en el último año. Esperaba este tipo de partidos y ganar este tipo de partidos, en un escenario perfecto donde siempre he tenido un buen rendimiento. No podía haber soñado un comienzo mejor", dijo Djokovic, ganador en dos ocasiones del torneo madrileño. "Nishikori es uno de los jugadores que mejor resta. He tenido fallos pero me acuerdo más de los aciertos y de cuando he sacado bien", explicó el gran jugador.