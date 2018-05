'La vida son solo dos días', de Nuria Fergó, sintonía de La Vuelta 2018

La canción "La vida son solo dos días, de la cantante malagueña Nuria Fergó, será la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista a España 2018, que comenzará en Málaga el próximo 25 de agosto.



La canción que representará a la 73 edición de La Vuelta fue presentada este lunes en el Museo Thyssen de Málaga, en un acto al que asistieron Nuria Fergó; el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación provincial, Elías Bendodo; y Javier Guillén, director general de Unipublic, empresa organizadora de la ronda española.



Málaga tendrá un gran protagonismo en esta edición, pues, además de la salida oficial, contará con casi 400 kilómetros de etapa por distintos puntos de la provincia en las cuatro primeras jornadas.





???? 'La vida son sólo dos días' de @Nuria_Fergo es la canción oficial de #LaVuelta18



???? Nuria Fergó's 'La vida son sólo dos días' is the official song of #LaVuelta18



??Escúchala aquí - Listen here ?? pic.twitter.com/uYyvfgbu01