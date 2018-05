M. López: "Nuestro problema es claramente físico"

El entrenador del Real Burgos comentó que "nuestro problema es claramente físico. Desde que llevó al frente del equipo las primeras partes han sido fantásticas contra el Real Ávila, la Arandina, el Bembibre e incluso hoy (por ayer). Y ante eso poco se puede hacer". "Se hacen correcciones tácticas y posicionales, pero la gasolina dura lo que dura. No ha podido ser. Tuvimos nuestras ocasiones en el primer tiempo y no fuimos capaces de aprovecharlas ante un equipo que no se jugaba nada en el envite". Marcos López añadió que "para buscar la victoria necesitamos conocer nuestras posibilidades físicas y en estos momentos son muy limitadas. Hay que adaptar nuestra forma de jugar a nuestras limitaciones".