El líder, sin piedad ante la UD Toresana

Una UD Toresana, que la semana pasada certificó su descenso de manera matemática a la Liga Provincial, cayó sin contemplaciones en su visita al Área Deportiva de Puente Castro, donde le esperaba un líder, la Cultural Leonesa Júpiter Leonés que, con varios zamoranos en sus filas como Ioritz y Yuberth, no se anduvo con medias tintas y que consiguió endosarle al conjunto dirigido por Eduardo Lacasa una decena de goles.

Los zamoranos siempre fueron a remolque y pronto vieron que no sería un partido fácil. No es sencillo para un equipo que a lo largo de 31 jornadas únicamente ha conseguido ganar cuatro compromisos, que bordea los cien goles encajados y que una semana antes confirmó su despedida del grupo B de la Primera Regional de Castilla y León, medirse al primero y hacerlo en su casa. La Toresana salió al terreno de juego como un muñeco roto del que se aprovechó, sin dudarlo, un adversario que demostró no querer dejar escapar la cumbre de la clasificación ni por asomo.

Sólo así se explica el recital de un Júpiter Leonés que salió a por todas desde el primer minuto y que pronto vio como el encuentro se le ponía de cara. Se sabía superior el cuadro de Ramón González y los suyos fueron por faena, no dejando lugar a las sorpresas. La defensa del cuadro toresano y su cancerbero, David, sufrieron un acoso y derribo por parte de los atacantes locales, que ya a los cincominutos se lograron poner por delante gracias al tanto de Altube. El choque quedó visto para sentencia antes de que el colegiado señalara el camino a los vestuarios. Y es que al descanso se llegó con un contundente 4-0 y una sangría goleadora que no se detendría en el segundo acto. Así las cosas, el propio Altube se aprovechó al cuarto de hora de la frágil zaga visitante para convertir el 2-0. En el minuto 22 era su compañero, Alex Gómez, el encargado de lograr el tercero. Y Yuberth, a siete del receso, también remató entre los tres palos para encarrilar un duelo sin historia. La Cultural Leonesa ya le había encontrado las costuras a una Toresana que en la segunda entrega iba a sacar el balón de su portería hasta en seis ocasiones más.

Altube iba a completar su hat-trick, mientras que Ioritz le seguiría los pasos con otros tres tantos, uno de ellos, el noveno (72'), desde el punto de penalti. A la fiesta leonesa se unieron de nuevo Yuberth y Bili, y los intentos de marcar el gol de la honrilla por parte de la Toresana fueron en vano.