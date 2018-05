Carlos Tornadijo: "Hemos sacado partido a los errores del Avila"

Carlos Tornadijo, entrenador del Zamora CF se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores y explicó que "Han sido dos partes muy diferenciadas. La primera ha sido nuestra. Hemos controlado el juego, hemos llegado bien, hemos aprovechado los errores del Ávila. Ya en la segunda hemos controlado más". El técnico burgalés añadió tras el partidoque "sabíamos que íbamos a sufrir, que nos iba a costar. El Ávila ha tenido sus ocasiones pero creo que el resultado es justo".

Por su parte, Miguel Angel Miñambres, entrenador del Real Avila señaló al finalizar el partido que "si concedes una ventaja importante a un rival tan digno como el Zamora, y lo haces en errores de bulto, remar se te hace muy largo".

Así resumía el técnico encarnado el devenir de un encuentro en el que, no obstante, aseguró que "hemos podido logra incluso el empate en la última acción del partido. Creo que los jugadores han hecho el esfuerzo que han podido. Lo han intentado. No es fácil con 0-2. Han sacado el orgullo para no perder pero al final nos ha faltado esa suerte".