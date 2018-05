Una auténtica locura de mes

Si en los banquillos del balonmano español hay una pizarra que echa humo a estas alturas de la temporada como ninguna esa es, sin duda, la de Leo Álvarez. El leonés, figura indispensable en el organigrama del Balonmano Zamora, tiene por delante un mes de mayo cargado de citas importantes. Especialmente en estos primeros días, en los que además de dirigir al Ángel Óptico Varilux en el Campeonato de España, también buscará llevar a buen puerto los proyectos del Raza Sayaguesa o del MMT Seguros.

Cuando este licenciado en Actividad Física y Deporte aterrizó en Zamora no podía imaginarse que, en 2018, tendría por delante un final de campaña tan duro como este. Leo, responsable de la sección femenina del Balonmano Zamora y segundo entrenador de su equipo en Liga Asobal, tiene diversas metas que cumplir por delante. Una permanencia, la del MMT Seguros; un ascenso, el del Raza Sayaguesa; ayudar a Mouriño con la final regional infantil femenina... tareas y tareas que le llevan a un día a día bastante complicado que, sin embargo, parece llevar muy bien.

"Intento establecer una serie de horarios. Primero busco las horas con más jugadoras para llevar a cabo los entrenamientos juveniles, contando con sus exámenes; y luego, trato de organizar el resto del horario para que no me coincida con el MMT Seguros, pueda echar una mano a Gastón y seguir trabajando con el Raza Sayaguesa", comenta un Leo Álvarez que no duda en calificar como crucial la ayuda de "gente como Álvaro, Agustín o Luisja, que siempre echan una mano cuando estoy fuera con el MMT Seguros o no puedo estar con los equipos".

Su obligada organización y el apoyo de sus compañeros le permiten abarcar varios equipos. Una labor que podría por acabar de dispersar su energía, de repercutir negativamente en el club pero, la realidad, es totalmente la contraria. El leonés cuenta con tanto talento como técnico que al Balonmano Zamora le viene a cuento tenerle en el mayor número de frentes posible. Y es que, si hay una palabra que se asocia a Leo desde su llegada a orillas del Duero es "éxito".

"Es mágico", comentan Claudia y Celia en su visita con su entrenador a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. "Su secreto es saber estar donde y cuando tiene que estar, y resolver con acierto en los momentos difíciles", destacan mientras Leo Álvarez bromea añadiendo: "Es un trabajo sectario, duro, de convencimiento psicológico, para hacer que el balonmano sea lo más importante para estas chicas". Pero la verdad está en el número de horas que dedica a formarse y el medido desarrollo de su rol en el grupo. Un papel que desempeña permitiendo a sus jugadores ciertas libertades, aunque "sin dejarlas de controlar, que son muy guerreras", según afirma.

Con un currículo que quita el hipo, otra de las características que destaca de Álvarez es su insistencia por mejorar a base de entrenar. "Obviamente, ahora en el Campeonato de España, si estamos a un nivel superior hay más exigencia. Eso implica que hay que entrenar más cosas y mucho mejor", relata, añadiendo: "Todas quieren competir por el mejor puesto posible y, por ello, tienen que esforzarse más. Un partido u otro depende de lo cómodo que estés y de lo mentalizada que estés para ganar". Un gen ganador complementario a su filosofía deportiva de "valorar el esfuerzo más que los resultados" porque "la suerte también influye y la actitud, la unión y el estilo de juego también deben premiarse".

Con esa idea arranca el técnico y las juveniles hoy el Campeonato de España, una cita que "hace del final de temporada, al que siempre llegas cansado, menos pesado que otras veces". Principalmente porque viaja con "optimismo" ya que "participar en este campeonato es para estar contentos, un logro en sí mismo", opina el leonés.

La única pena que arrastra en este final de campaña Leo Álvarez es no haber podido "dedicar más tiempo a preparar el ascenso del Raza Sayaguesa", aunque espera que "este torneo y su preparación ayude", pues siete juveniles también lucharán por el salto de categoría en ese primer equipo sénior. Un conjunto de cuyo salto podría depender su futuro, aunque el técnico no quiere mirar "más allá de este verano", a la espera de lo que pueda suceder en este su mayo de locura. Un mes en el que, si pudiera elegir un gran logro, "sería la permanencia del MMT Seguros". "Somos muchos trabajando en ello, echando muchas horas y estaría bien la permanencia para que hubiera recompensa a ese esfuerzo como las juveniles lo tendrán en este Campeonato de España", concluyó Álvarez, cuya pizarra tiembla a la espera de los mil garabatos que sufrirá en estos días.