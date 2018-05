Alvaro Lobato, cuarto en la Copa España de Badajoz

El corredor benaventano del equipo Quesos el Pastor Alvaro Lobato alcanzó el cuarto puesto en la tercera prueba del Open de España que se celebró en Cabeza la Vaca (Badajoz). La carrera se disputó sobre 85 kilómetros y 2.800 metros positivos en los que invirtió un tiempo de 3h 59'.

Desde los primeros compases de la carrera, Lobato sufrió mucho para no perder los puestos cabeceros , y finalmente los tres primeros se le escaparon y tuvo que conformarse con la cuarta plaza, a menos de 1 minuto del podio.

"Ya antes de salir no me encontraba con muy buen cuerpo y una vez que se dio el pitido de salida, noté que la cosa no funcionaba como debería", explicó el sub 23 benaventano quien añadió que "fui sufriendo desde el kilómetro 5 porque mis rivales me llevaban forzado. Decidí soltarme de su rueda y hacer mi carrera, porque el cuerpo pedía ir más despacio. Sobre el kilómetro 50 recuperé algo de ritmo aunque, ni por asomo pude estar al nivel de los últimos fines de semana". "No puedo tener queja -añadió Lobato- ya que di absolutamente todo lo que tenía y hay días que no se puede estar al 100%".

Escuelas

Esta mañana se celebrará en el circuito de San José Obrero de Zamora una nueva edición de la carrera de Escuelas que será puntuable para el Open de Castilla y León. En la carrera correrán los niños del club Zamora CX que participó el pasado sábado en la última prueba de la Copa de Escuelas de BTT de Castilla y León, celebrada en Arroyo de La Encomienda (Valladolid) en el parque del Socayo.

Fue un circuito muy rápido y resbaladizo debido a la sequedad de la arena del terreno en una parte del recorrido y el resto eran senderos y bajadas que sortearon los pequeños que ya van cogiendo mucha habilidad sobre la bici de montaña en esta primera temporada compitiendo en el Open.

El club zamorano tuvo representación en todas las categorías. En Promesas, Iván Santiago (13º) y Nicolás Hernández (14º) pelearon entre ellos hasta el último metro.

La promesa Laura Villar está abonada al quinto puesto, hizo una gran carrera pero se le resiste el podio.

Los principiantes fueron los siguientes en tomar la multitudinaria salida y Jose Hernández e Ivan Moreira acabaron en los puestos 22º y 23º, respectivamente. La mala suerte se cebó con Lucas García que sufrió una caída en la que estuvieron implicados varios corredores y tuvo que retirarse.

Los mejores resultados en Alevines fueron para Kevin Prieto (28º) y Daniel Villar (29º) seguidos por Jairo Carrero (36º) y Alejandro Recio (37º). Además, Jorge Roncero, de Triatlón Duero, fue 32º. Jimena Hernandez en féminas Alevines firmo la sexta plaza en su categoría. Y el infantil Alejandro López terminó en el puesto 31º de esta competidísima categoría.