El portero-jugador deja sin triunfo al Zamora Importa

El FS Zamora Importa no pudo pasar ayer del empate en su visita a la pista de un Leis Pontevedra que apostó por el portero-jugador durante prácticamente todo el encuentro. Eso, y el poco acierto de los zamoranos ante el marco contrario, permitió a los locales sumar un valioso empate en un encuentro en el que los de Chema Sánchez tuvieron más posesión y ocasiones, aunque no las aprovecharon.

El FS Zamora llegaba a Pontevedra en busca de un un nuevo triunfo. Ya había avisado Chema Sánchez que los suyos no pensaban relajarse y que, pese a estar ya pensando en el play off, su intención era ganar cada partido. Tampoco los locales estaban dispuestos a bajar los brazos en su lucha por alejarse de la zona peligrosa de la tabla y salieron a por todas a la pista.

Leis Pontevedra tenía claro que solo le servía el triunfo ante el líder y saltó al campo decidido a no dar tregua. Tanto es así, que tras las primeras ocasiones de los zamoranos, el técnico local mandó a los suyos atacar de cinco. No se habían cumplido aún ni siete minutos de juego y los gallegos ya colocaban el portero jugador en busca de abrir la lata. Mientras, Zamora dominaba, pero no pudo evitar que Berto adelantase a los locales en el minuto 14.

Lo que no hicieron bien los gallegos fue replegarse tras el gol y el FS Zamora, que no perdona, aprovechó el despiste local para empatar de nuevo el encuentro en la jugada siguiente.

Al final, sin embargo, el portero-jugador acabó funcionándole al equipo local, que se adelantaba de nuevo en el minuto 16 en una acción de Iago. Los de Chema Sánchez, por su parte, habían marrado hasta dos ocasiones claras y eso acabó condenándoles a irse al descanso con un 3-1 en contra en el luminoso después de que Nico anotase el tercero de los locales a falta de un minuto para el final de la primera mitad.

Ya en la segunda parte, la decoración del encuentro cambió. Con el marcador a favor Leis Pontevedra optó por defender con orden ante un FS Zamora que tenía la posesión y buscaba la meta contraria. Generaban mucho peligro los visitantes, que ya en el minuto 21 conseguían recortar diferencias por mediación de Sergio.

Acoso y derriba

El juego del Zamora era ahora de acoso y derribo y en el 23 Sergio Simón empataba la contienda, lo que hacía que Leis Pontevedra apostase de nuevo por el ataque de cinco hombres. esta vez, sin embargo, supo jugar bien en esa situación Zamora, que aprovechó el contragolpe para colocarse por delante por primera vez en todo el partido en el minuto 28 con un gol de Ángel.

No quedaba ahí la cosa, y con el rival volcado, los de Chema Sánchez hacían el quinto en el 32. Sin embargo, en los minutos finales fallaron demasiado ante el portero contrario los zamoranos, mientras que Pontevedra conseguía convertir sus ocasiones y empatar el encuentro a 5 goles.