El Innova Chef logra la salvación en el minuto 50

Las lágrimas por la dolorosa derrota encajada en el Angel Nieto ante el Chantada (66-79) se convirtieron en saltos de alegría en solo diez minutos, los que separaron el final del encuentro del Innova Chef en Zamora, del que jugaban en Ourense el Río Terman y el Residencia Las Encinas de Ponferrada que había finalizado con victoria local (69-61) después de que el equipo berciano hubiera llevado la delantera en el marcador durante los tres primeros cuartos.

Las salvación del Virgen de la Concha en la permanencia más dura de toda la historia del baloncesto zamorano, se producía en tierras gallegas tras el 66-79 que encajaba ante su afición y frente a uno de los equipos que jugará la "final four" del Grupo A y que termina tercero la fase regular.

La verdad es que la permanencia este año era carísima porque arrastraba no sólo a los seis últimos clasificados de la Liga sino también a otros dos más por los descensos de LEB Plata. El Innova Chef necesitaba ganar para no sufrir y esa presión añadida quedó patente ayer durante una primera parte en la que Chantada jugó mucho más tranquilo superando a los de Nacho Domínguez tanto en el lanzamiento desde el perímetro -solo 3/14 en triples para los zamoranos- como en el rebote (13-23).

De esta forma, el primer cuarto terminaba ya con 9-22 con un Chantada muy eficaz pertrechado en una defensa en zona. El Innova Chef logró en un principio mantener desventajas de diez puntos en el segundo cuarto, pero el acierto en los triples del equipo lugués le permitió cobrar una ventaja que parecía ya casi definitiva al descanso con (28-43).

No podía hacerlo peor el Virgen de la Concha y tras el descanso pareció cambiar de actitud. Comenzaron a acertar desde el perímetro los jugadores zamoranos y apretaron seriamente en defensa para controlar mucho mejor el rebote defensivo en el que Ali Senghor mantuvo muy vigilado al ex del CB Zamora Jeff Solarin. De esta forma, y en solo ocho minutos, el marcador se equilibraba con 47-48, aunque Chantada cerraba el cuarto con 50-55. No se rindieron los del Innova Chef y se situaban por delante con 58-57 en dos magníficas acciones de Bosa, pero una muy dudosa antideportiva con empate a 62 permitió al Chantada anotar cinco puntos y adquirir unas ligeras ventajas que ya no pudo enjugar el equipo zamorano. El final llegó en medio de un mar de lágrimas en el Innova Chef, pero las noticias desde Ourense eran positivas y en diez minutos se confirmaba la derrota salvadora de Ponferrada.