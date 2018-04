Tres metales para la delegación zamorana

Cuatro metales cosechó el judo zamorano el pasado lunes en Valladolid, lugar en el que tuvo lugar una edición más del Campeonato Autonómico infantil y cadete en el que se dieron cita los mejores judokas de la comunidad y al que acudieron deportistas de los tres principales clubes de nuestra provincia (Club Gokyo, Amigos del Judo y Judo Club Morales).

La entidad zamorana con menos fortuna fue Club Gokyo, que regresó sin poder alcanzar medalla alguna pese al buen papel hecho por sus participantes. Por todos los que pudieron competir ya que, finalmente Alejandro Martín no pudo dar el peso para competir en esta ocasión. El resto de sus compañeros lo hicieron francamente bien. Así, Ignacio Rodríguez rozó la medalla de bronce en -55 kilos, perdiendo el combate previo a las medallas; Héctor Crespo superó varias rondas en -66 kilos para acabar logrando un meritorio séptimo lugar; y Ainara Santos vio truncadas sus opciones de medalla en -52 kilos por una discutida decisión arbitral.

Si bien le fue a Gokyo, mejor aún a Amigos del Judo, club que logró la única medalla de oro para Zamora.

Ese primer puesto correspondió a Mario Martín, que tras duros combates en -90 kilos, ganó la competición y logró una plaza en la selección regional para el próximo campeonato de España.

No fue la única medalla para este club, ya que Alba Prieto se hizo con el bronce en -57 kilos infantil, quedándose cerca del podio sus compañeros Alberto Fernández (que dijo adiós al tercer puesto en una decisión arbitral injusta), Arturo Rodríguez y David Pérez.

El botín zamorano lo completó Judo Morales consiguiendo una presea más. En esta ocasión, una plata que bien puede considerarse de oro pues llegó de manos de Eva Revuelta, quien perdió fuera de tiempo en la final tras superar varias rondas pocos días después de recibir el alta médica de una apendicitis. Por desgracia, el resto de compañeros de club de Revuelta no pudieron terminar de dar el salto al podio, aunque la infantil Miriam Silvares (cuarta) y Mario Rodríguez se quedaran cerca en un torneo con derrota temprana de Iker Pérez en el que Raquel Sarmiento, favorita a las medallas, no pudo competir al no dar el peso para la categoría de -44 kilos.