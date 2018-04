Más complicado que una fase de ascenso

"Es una fase de ascenso, tres partidos en una semana para mantenernos en la Liga Asobal". Así definió García Valiente el final de campaña que tiene por delante el MMT Seguros. Una descripción bastante fiel del inmediato futuro zamorano, pues el cuadro de Viriato necesita ganar para mantenerse, aunque la permanencia en la máxima categoría se presenta más complicada que cualquier liguilla de promoción disputada hasta la fecha por los pistacho.

Para ascender categorías, el MMT Seguros ha tenido que superar muchas fases de ascenso. Competiciones frente a tres equipos en la que ganar al menos dos partidos es vital para alcanzar la meta fijada. Y si bien, los "Guerreros de Viriato" necesitan ahora mismo ganar al menos dos partidos para mantenerse en la Liga Asobal, ese saldo podría ser insuficiente para la permanencia. Principalmente porque, a día de hoy, son los resultados de doce partidos los que decidirán la permanencia y el cuadro de García Valiente parte en desventaja con el resto de rivales.

Cinco son los equipos que no tienen sellada su permanencia y se juegan tres plazas para disputar la próxima Liga Asobal. Una lucha en la que Ángel Ximénez Puente Genil parte como el mejor colocado, valiéndole incluso no sumar punto alguno hasta final de campaña siempre que no encaje una gran derrota en Cangas.

Los andaluces parten con todos los golaverajes a su favor, una posición similar a la de Teucro que, como ellos, también tiene 18 puntos. Eso sí, al bloque gallego le interesa sumar algún punto para evitar que un remoto triple empate le deja sin permanencia.

Otras cuentas bien diferentes son las de los tres principales candidatos al descenso: BM Cangas, Puerto Sagunto y MMT Seguros.

El bloque de Serra es el que mejor lo tiene de los tres. Los canguenses se miden en casa a dos rivales directos (Puerto Sagunto y Puente Genil), y tienen dos puntos más que el penúltimo clasificado y tres más que el colista de la Liga Asobal. BM Cangas tiene una oportunidad de oro este fin de semana frente a Puerto Sagunto, que tratará también de convertir ese partido en el de su salvación. Si vencen en O Gatañal, los de Berrios sobrepasarían en la tabla al equipo gallego y dependerían de sí mismos para salvarse, teniendo por delante a Cuenca e Irún.

El MMT Seguros es el que peor lo tiene, necesita que Cangas no sume más de tres puntos y que Puerto Sagunto "pinche" quedando, al menos, un punto por debajo de él. Por supuesto, además de esas cuentas, el cuadro zamorano necesita ganar partidos para recuperar la diferencia clasificatoria actual. Parte con tres desventaja, lo que implica sumar, al menos tres puntos, frente a Granollers, Guadalajara y Anaitasuna. Sin duda, un reto más complicado que cualquier fase de ascenso porque, además de lograr buenos resultados, hay que esperar marcadores propicios en duelos ajenos.