La necesidad inmediata del club pasa por pagar la deuda de Puma

Yo nunca había asistido a una asamblea y me apetecía como socio ir a una y escuchar un poco las opiniones de los socios, de la gente, y ver qué pensaba acerca del equipo, acerca de la institución, y me resultó muy satisfactoria. Lo primero que quisiera es romper una lanza a favor de esta junta directiva. Creo que es una junta directiva humilde, una junta directiva trabajadora, una junta directiva cumplidora con sus jugadores, con su cuerpo técnico, con las obligaciones que tiene el club. Y es una junta directiva que el otro día vi que fue hasta autocrítica, una cosa que me parece muy importante, incluso tendiendo la mano en muchos aspectos que quizás se podían mejorar. Todos sabemos que hay varias cosas que es importante mejorarlas, y creo que en la intervención de Manolo (tesorero) lo dijo claramente y tendió la mano para solucionar un problema muy importante para mí que es el de la prensa. Yo creo que un equipo es grande si tiene a los medios de comunicación de su lado y creo es uno de los temas que, bajo mi modesto entender, que hay que solucionar inmediatamente porque yo creo que debe que ser así. Yo creo que la autocrítica que hizo el club, en este caso Manolo en su intervención, me pareció muy acertada como primer punto.

En segundo punto que me gustó también la intervención de un socio hablando de la cantera, y luego un directivo habló sobre la cantera. Lo hemos dicho desde el primer momento, el proyecto del Zamora CF. Los socios del Zamora, los socios de cualquier equipo, lo que quieren es ver jugar a jugadores de su ciudad en el equipo, y en este equipo un tercio de la plantilla es de Zamora y queremos para el año que viene incorporar a más jugadores de Zamora que están jugando fuera, amén de incorporar a tres o cuatro juveniles que lo están haciendo muy bien para que haya un sentimiento de pertenencia al club, y para que todo el mundo se de cuenta, los socios se den cuenta, y la afición se de cuenta, de que el equipo va a apostar, ojalá pudiéramos en el caso de que sea viable, por un proyecto zamorano con jugadores con rendimiento de esta plantilla que lo está haciendo muy bien y con otros jugadores más potentes para afrontar un proyecto más ilusionante.

En tercer lugar, me gustó también una intervención hablando de todo el tema de la economía. Yo, evidentemente, soy entrenador y no debo meterme en esto, pero lo que sí comparo es al Zamora con una comunidad de vecinos. En una comunidad de vecinos todos tenemos que poner un dinero para tener derecho a unos servicios y en el caso de haber una situación extraordinaria, que en una comunidad puede ser que se inunde el garaje o se rompa el tejado, todo el mundo de una forma solidaria, responde a esa necesidad inmediata. La necesidad inmediata en el club pasa por pagar una deuda, que evidentemente ha asumido esta directiva, aunque no la ha generado, pero la tiene que asumir. Entonces, creo que, de una forma solidaria, todo el mundo que sea socio del Zamora debe responder solidariamente a esta urgencia inmediata y, por poner un ejemplo, si el carné vale 100 euros, pues se ponen 150 ,y 50 euros se dedican a pagar esta deuda y con los otros 100 seguimos trabajando en pos de un equipo potente y competitivo como debiera ser. Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer y yo, como entrenador me pongo a la cola. Soy el primero que tengo un sentimiento deportivo increíble por este club y no solo deportivo sino personal porque mi hijo es zamorano, y mi hijo cuando le preguntan de dónde es dice que es de Zamora, que vive en Burgos pero es de Zamora. Este sentimiento de pertenencia tiene que tenerlo todo el mundo y creo que es muy importante que todo el mundo responsa solidariamente a esta situación.

Y, por último, lanzar dos mensajes. Un mensaje de que hay que tener una ilusión deportiva máxima, yo no la vi en la asamblea. En la asamblea percibí pesimismo deportivo, y creo que hay que hacer todo lo contrario, optimismo deportivo y atraer a la gente con un proyecto fuerte para el año que viene y luego, lógicamente, responder a una urgencia que tiene el club en este momento. Creo que lo debemos asumir todos; esto es una comunidad de vecinos y el Zamora debe ser igual y responder solidariamente. Si el Zamora tiene 800, 600, 700 socios, esa deuda se acaba mañana. Ojalá pudiera pagarla yo, si lo tuviera lo pagaría de mi bolsillo, pero como no puede ser respondo solidariamente, yo el primero, a una situación de urgencia que no ha generado esta junta directiva pero que tiene que asumir. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que es fácil de solucionar y no entiendo el pesimismo que hay con una deuda ridícula en comparación con las deudas que tienen otros equipos que están luchando por cosas importantes. Incluso se habló de la venta del club y de la disolución y yo, con todo el respeto del mundo, creo que sería ridículo llegar a esa situación y por eso pido a todos los aficionados del club, a todos los socios, que se impliquen solidariamente para solucionar un problema que es urgente, pero que estén super ilusionados porque todo esto que hemos hablado es el proyecto que quiere hacer el Zamora el año que viene, si puede, y me resultaría muy triste que no pudiéramos hacerlo. Lo digo, no de una forma interesada porque yo como entrenador me puedo quedar o me puedo marchar, pero quedándome o marchándome yo voy a responder el primero. No el primero porque quizá no soy el que más sentimiento tenga por el Zamora, a nivel deportivo ni a nivel personal, pero sí de los que más, y yo me pongo a la cola para tratar de solucionar este tema. Creo que es muy sencillo y no creo que hay que vender pesimismo, sino que hay que vender optimismo, y hay que cambiar una cosa que es el 'es que' como vi en muchas intervenciones con 'es que' por el 'hay que'. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero hay que hacerlo y es muy sencillo.