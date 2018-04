Sara García se fractura las dos clavículas en Marruecos

La zamorana Sara García tuvo que abandonar en la quinta y última etapa del Rally de Marruecos que se adjudicó Joan Barreda tras dominar la carrrera desde el primer día. La zamorana no pudo completar su primera participación en esta prueba de primer nivel y que ella considera como la antesala del Dakar, porque sufrió un serio accidente en el que sufrió la fractura de las dos clavículas, que ella misma narró: " Tuve una caída en una duna cortada, saliendo ´por orejas´. Fractura de ambas clavículas & neumotorax. Gracias a Mr. Merino por auxiliarme, a mi Lau por hacer que no me quedara sin medalla, a mi team por cuidarme tanto y a todos los que os habéis preocupado. Pronto estaremos disfrutando de nuevo", asegura la motera zamorana que fue evacuada al hospital en helicóptero.

Sara García había alcanzado el puesto 44º de la general -segunda mujer- tras las dos durísimas etapas de miércoles y jueves, pero, la mala suerte le obligó a abandonar.