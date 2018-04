Valverde: "El cambio de Andrés no ha sido ningún mensaje de ningún estilo"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que su equipo ha completado la final soñada ante el Sevilla y ha explicado que el cambio de Andrés Iniesta en el minuto 87 no ha sido "ningún mensaje de ningún estilo" y que será el propio jugador el que desvele su futuro próximamente, aunque no se ha resistido a alabarle al asegurar que él "habría dado un brazo" por alguno de sus gestos técnicos.

"Le he cambiado porque estaba haciendo un gran partido y quería que la gente le homenajeara, pero no tiene nada que ver (con su posible marcha), no es ningún mensaje de ningún estilo. Es un gusto verle jugar. Me han preguntado por Messi y he dicho lo mismo, son jugadores que hacen cosas que parecen sencillas y que son dificilísimas. Cuando era jugador, habría dado un brazo por un simple control de Iniesta salvando dos jugadores. Es una suerte disfrutarlo y poder entrenarlo. Andrés es el que tiene que comunicar lo que hace. Estamos con él", dijo Valverde ante la prensa.

En el plano colectivo, destacó el "gran partido" de su equipo. "Hemos salido con gran determinación, sabíamos lo que nos estábamos jugando y desde el primer momento hemos intentado marcar el terreno. Ha sido un gran partido, pero no voy a compararlo con los anteriores. Estamos contento porque era un partido importante para nosotros, para el club y para los aficionados", reconoció.

Tras recordar que esta es su segunda Copa del Rey, y que la primera también la ganó con el Barcelona cuando era jugador, el extremeño dijo que si "tuviese que firmar cómo ganar una final" le "gustaría que fuera así: dominando, controlando, haciendo goles, resolviendo y disfrutando", más aún tras la reciente decepción en Roma.

"Cuando pierdes competiciones en los grandes equipos siempre hay cataclismos, no pasó en la Supercopa de España al inicio de la temporada y nos ha pasado en la 'Champions' por cómo nos eliminaron. Después de perder un título todos estábamos ansiosos por conseguir algo que nos reconciliara con esas buenas sensaciones que hemos tenido durante la temporada", reflexionó.

"Estamos obligados a ganar"



Preguntado por las posibles dudas en el club sobre su futuro, Valverde aseguró que él no se entera de "muchas cosas". "Los entrenadores tenemos un espacio hermético. Sabemos que puede haber una tempestad y lo que haces es no mezclarte y no escuchar nada para mantener un poco el norte. En los grandes equipos siempre ocurren tempestades de este tipo porque estamos obligados a ganar y todo el mundo está siempre en entredicho, pero para mí no es ningún problema. En el momento que acepte el cargo sabía a lo que me exponía, lo acepte y aquí estoy", resumió.

Por otra parte, alabó la actuación de Jasper Cillessen, artífice del primer tanto con su gran pase a Coutinho. "Su actuación ha sido más que sobresaliente. Es un portero que nos ha dado mucho. Está claro que Marc está haciendo una gran temporada, pero Jasper, con el hándicap de que no juega habitualmente, ha demostrado ser un gran portero. Tiene un gran golpeo de balón y es una de las posibilidades que tenemos cuando nos presionan", valoró.

Por último, el 'Txingurri' volvió a pedir que en las finales de Copa solo se hable de temas deportivos. "Me preguntan mucho por el tema de los pitos al himno año tras año. Ya sé que es un tema recurrente, pero estamos aquí para hablar de cosas deportivas. Respetamos absolutamente la libertad de expresión de todo el mundo", finalizó.