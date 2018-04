Casi un imposible

Con la moqueta azul de los grandes partidos -los escasos que se retransmiten por Movistar desde Zamora- y las gradas posiblemente mostrando su mejor entrada de la temporada, el MMT Seguros recibe esta tarde (17.00 horas) al líder de la Liga Asobal, un FC Barcelona que visita el Ángel Nieto dispuesto a no realizar ningún tipo de concesiones pese a haber sentenciado el campeonato hace semanas.

No tiene suerte el conjunto de García Valiente a la hora de vivir el partido más ilusionante del año para aficionados y jugadores. Tanto en la primera experiencia en la élite como hoy, los aprietos clasificatorios de los zamoranos en ambos casos hacen imposible que se pueda disfrutar de un encuentro como este. Así lo reconocía el técnico pistacho, apuntando que "si hubiera sido hace algunas semanas, este partido se afrontaría de otra manera" pero, como bien apuntó, "la situación en la tabla es la que es y es lo que toca".

Lo que le toca al MMT Seguros no es otra cosa que tratar de frenar al equipo más poderoso del país, al menos "durante el máximo tiempo posible" ya que "muy probablemente, el partido perfecto no baste para ganar". Una realidad que el entrenador de los "Guerreros de Viriato" no dudó en reconocer antes del choque. "No podemos decir que vamos a competir de tú a tú al FC Barcelona, tenemos que marcarnos objetivos realistas. Nuestra intención es aprovechar la ocasión para disputar el partido el máximo tiempo que se pueda y, con ello, luchando a muerte sobre la pista, dar una buena imagen y dar un paso adelante de cara al final de temporada", razonaba García Valiente en una rueda de prensa donde quedó claro que ganar a los de Xavi Pascual es una meta prácticamente imposible. Más aún cuando los catalanes acudirán a Zamora en uno de sus peores momentos de los últimos años, siendo bastante posible que al bloque pistacho también le toque "pagar los platos rotos".

"Si normalmente es imposible ganar al Barcelona, pues creo que ahora es un punto más complicado. Llegan heridos, después de perder tras casi 150 victorias consecutivas en liga, y vendrán con ganas de que no se repita lo ocurrido la pasada semana", destacaba un García Valiente que -como todos- recuerda cuando el cuadro blaugrana se jugaba la liga en el Ángel Nieto y firmó toda una exhibición para hacerse con el título. Porque, no se puede engañar a nadie, el Barça es un conjunto hecho para conquistar trofeos y, ciertos partidos, los cierra sin apenas despeinarse.

Pero, si el líder de la Liga Asobal llega a Zamora con dudas y en un momento difícil, el MMT Seguros está en una situación aún más complicada. El cuadro de Viriato volvió la semana pasada a puestos de descenso y, poco después, vio como se confirmaban las bajas definitivas de Raúl Maide y Adrián Prieto para lo que resta de temporada. Un tramo de liga que, pese a tener partido hoy, es lo que más preocupa en el vestuario pistacho.

"Hay ganas e ilusión, porque jugar contra el Barcelona siempre genera ese sentimiento. Su escudo significa algo importante para muchas personas y, el poder jugar contra ellos, te hace sentir orgulloso", explicaba García Valiente, añadiendo: "No por ello vamos a dejar de hacernos fuertes, porque jugamos en casa, y porque es la forma de preparar el tramo final de campaña. Jugando un partido real es como se preparan los encuentros reales, y nosotros tenemos por delante una semana en la que nos jugamos todo. Será una fase de ascenso como la de otros años y queremos llegar a ella como un tiro. Por ello, y porque queremos que la gente se vaya a casa con buen sabor de boca, lucharemos por plantar cara hoy".