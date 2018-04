El Zamora quiere priorizar el "Caso Puma" en la asamblea

La realidad económica del Zamora CF ha sufrido un serio revés en los últimos días tras la solicitud al juzgado, por parte de la aseguradora que se hizo cargo de la deuda con Puma, de que se ejecute el total del embargo. Dada esta nueva situación, la directiva rojiblanca quiere que priorizar esta problemática en la asamblea de socios que hay prevista para esta noche (20.00 horas en segunda convocatoria en el salón de actos de la Ciudad Deportiva) y, por esta razón, pedirá a los asistentes la modificación del orden del día y comenzar la sesión con este asunto.

El motivo que alegan fuentes del club es que no tiene sentido pactar un presupuesto para la próxima temporada o los precios de la campaña de socios si no se acuerdan antes medidas para tratar de solucionar el "Caso Puma" puesto que si finalmente se produce el embargo total puede suponer el ahogamiento de la entidad ya que afectaría a subvenciones y patrocinios.

Así las cosas, la idea que tienen los mandatarios es exponer una serie de medidas que se someterán a debate, así como escuchar propuestas que puedan llevar los socios a los que, en un primer momento, se les quiere exponer con detalle la situación.

Lo cierto, a grandes rasgos, es que la empresa que asumió la deuda que el Zamora tiene con la marca deportiva, pide unos 120.000 euros, ya que incluye las costas generadas estos últimos años, mientras que en el club recuerdan que de lo que se debía inicialmente (94.000 euros) se han abonado unos 16.000 en total, lo que supone una deuda de 78.000 euros, y es que entienden que las costas habría que renegociarlas aparte. En la actualidad los abogados del club están tratando de mantener una reunión con la parte demandante y acordar un calendario de pagos que permita mantener el funcionamiento, pero Puma les ha remitido a la empresa aseguradora con la que por ahora no han podido contactar. Se espera, por tanto, una asamblea intensa en la que también se votará, si el tiempo lo permite y no tienen que emplazarse a un nuevo día, el no permitir la entrada a las citas asamblearias a aquellas personas que no sean socios de número.