El MMT Seguros se enfrenta a un Barcelona que solo se juega su honra

Si hubiera que elegir dos equipos de la Liga Asobal para representar los extremos de la competición, ejemplos opuestos de cómo disputar la élite y en qué condiciones, seguramente esos serían el MMT Seguros y el FC Barcelona. Dos escuadras con objetivos completamente distintos, cuyos presupuestos son ampliamente diferentes y con una filosofía bastante dispar. Eso sí, por muy opuestos que puedan parecer, zamoranos y catalanes llegan al partido que se disputará el sábado en el Ángel Nieto con la imperiosa necesidad por ganar.

Más allá del estilo de juego, el MMT Seguros poco tiene que ver con el FC Barcelona. Los "guerreros de Viriato" son el conjunto con menor presupuesto de toda la Liga Asobal, un equipo sin potentes estrellas cuyo modesto reto es intentar mantenerse en la máxima categoría a base de esfuerzo y compromiso. Un conjunto peleón, humilde, que encara las últimas cuatro jornadas de campeonato en puestos de descenso y obligado a sumar cuantos más puntos mejor. A ganar rivales del más grande potencial para eludir los pronósticos que le señalaban a principio de temporada como claro favorito al descenso.

Esa urgencia por vencer podría contrastar con el valor que tienen para el FC Barcelona los dos puntos en juego este sábado en el Ángel Nieto. Y es que, los catalanes, certificaron matemáticamente el título de campeón hace ya unas semanas. Eso sí, no por ello el partido deja de ser importante para los blaugrana pues los catalanes se juegan su honra.

Un auténtico "tirano" venido a menos

El líder de la Liga Asobal acude al Ángel Nieto tras encajar su primera derrota en competición nacional tras cinco años sin mácula en su expediente. Un tropiezo por la mínima que, evidentemente, obliga al FC Barcelona a no despistarse ante el MMT Seguros si no quiere ver como el gran público ahonda en la pérdida de su capacidad para doblegar en España a todos sus rivales sin esfuerzo. Una imagen que, esta temporada se ha visto comprometida tras perder ante BM Granollers la pasada semana, empatar en casa del BM Guadalajara y ganar con apuros a Atlético Valladolid (sobre la bocina), Bidasoa Irún o Ciudad Encantada. Una irregularidad que también ha provocado que dijera adiós antes de tiempo en la EHF Champions League, su verdadero objetivo deportivo.

Toda una constelación

No se ha mostrado tan firme como otras veces pero la afición zamorana tampoco puede dejarse engañar por los tropiezos ligueros del FC Barcelona. Son, sin ninguna duda, un equipo diseñado para ganar la Liga Asobal con el "piloto automático" puesto ante muchos rivales. Una escuadra que figura en el techo de la competición siempre siendo toda una constelación de estrellas.

Con 49 de los 52 puntos disputados en su casillero, el líder no tiene ni un buen jugador en sus filas. Todos son auténticos "craks", comenzando por la portería en la que Pérez de Vargas comparte protagonismo con Ristovski. El meta español es uno de los "Hispanos" de una plantilla en la que también están Raúl Entrerríos, Valero Rivera, Viran Morros o Víctor Tomás. Un núcleo duro que se ve rodeado de internacionales destacados: Jallouz (que firmó toda una exhibición en su última visita al Ángel Nieto), Mem, Lenne, N´Guessan, Sorhaindo, Dolenec o Palmarsson. Jugadores impresionantes todos ellos. Un auténtico lujo para la vista de todos los aficionados al mejor balonmano.

La venta de entradas da comienzo hoy

El espectáculo que ofrece el virtual campeón liguero no pasará inadvertido para una hinchada zamorana que querrá acudir en masa al Ángel Nieto para dar a las al MMT Seguros en su momento más comprometido de esta temporada. Los pistacho, que necesitan más que nunca el cariño de su público de aquí a final de temporada, esperan poder colgar el cartel de "no hay billetes" para este sábado. Por ello, hoy arrancará la venta de entradas, buscando evitar posibles problemas y aglomeraciones el sábado. Entradas para todos aquellos que no son socios que estarán a la venta tanto hoy como el viernes de 18:30 a 20:30 y el sábado de 11:30 a 13:30 y desde las 15.00 horas en la taquilla del pabellón zamorano.