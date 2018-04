Zidane: "Benzema tiene un bloqueo con el gol"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, no ocultó que el delantero francés Karim Benzema "tiene un bloqueo" con el gol, pero se mostró convencido de que "dentro de poco" lo solucionará y aportará tantos a su equipo. Zidane podría volver a formar con Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo en el partido de hoy frente al Athletic en el Bernabéu. "Todos conocemos la calidad de Karim y todo lo que puede aportar a la fluidez del equipo. Respecto a los goles, tiene que marcarlos y lo sabe. Aunque sepa hacer otra cosa como asociarse y combinar con los demás, tiene que marcar", aseguró Zidane preguntado por el momento sin gol de Benzema. "Dije que sufría y que no está contento cuando falla sus oportunidades pero la solución es simple, continuar trabajando. Tiene un bloqueo". Zidane aseguró que no cree que "peligre" la continuidad de Benzema en el Madrid la próxima temporada, ni la de Gareth Bale. Ambos podrían jugar hoy ante el Athletic, en el último test antes de las semifinales de la Liga de Campeones, con el objetivo de seguir sumando y ganar confianza para la gran cita europea frente al Bayern Múnich.

Preguntado por la resaca del partido frente a la Juventus, y las reacciones al penalti en el último minuto que dio la clasificación al Madrid, Zidane recalcó que "siempre ha existido el antimadridismo y más en un momento particular. No estoy para criticar nada, cada uno puede opinar, pero cuando se nos falta el respeto, ahí tengo que decir las cosas".

El Real Madrid recibirá hoy (21.30 horas) en el Santiago Bernabéu al Athletic Club de Bilbao en busca de seguir en la pelea por quedar lo mejor posible en LaLiga Santander y antes de centrarse en exclusiva en su visita al Bayern de Múnich, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la semana que viene. El conjunto madridista afronta una semana extraña, pero que es recibida con los brazos abiertos de cara al primer episodio del duelo continental. Los de Zinédine Zidane no tienen partido el fin de semana que viene porque su rival es el Sevilla, que juega la final de la Copa del Rey el sábado, y después de medirse a uno de sus rivales más clásicos y que no está en su mejor momento, podrán empezar a preparar con más tiempo del habitual la visita al Allianz Arena del miércoles 25.

El doce veces campeón de Europa recuperó la tercera plaza con su victoria en La Rosaleda y mantenerse a cuatro puntos de su vecino, ante el que dejó escapar dos puntos en su anterior partido liguero en el Bernabéu y que logró frenar la maquinaria que los madridistas habían empezado a hacer circular en sus partidos como local. El Real Madrid vuelve a jugar ante su afición una semana después de su severo tropiezo ante la Juventus en la 'Champions', que no costó un disgusto mayor que la derrota, pero que levantó una oleada de críticas.