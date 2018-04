Un buen Getafe sorprende al Valencia en Mestalla

El Getafe se llevó la victoria de Mestalla (1-2), donde hizo un buen encuentro en el que dominó durante la primera hora de juego y supo sufrir en la última media ante un Valencia que reaccionó tarde.

Remy marcó dos goles de bella factura, antes de que Rodrigo también hiciera un buen tanto en un choque en el Getafe supo jugar cuando pudo y defenderse cuando le obligaron a ello frente a un rival al que este año se le ha atragantado el equipo madrileño que le ha ganado los seis puntos en juego.

Marcelino García Toral, técnico del Valencia, demostró de entrada plena confianza en su plantilla e introdujo en la jornada siete cambios en el equipo titular respecto al equipo que jugó el sábado en el Camp Nou. Repitieron Garay, Gayá, Parejo y Guedes.

Ese equipo renovado no se adaptó bien al partido. El Getafe impuso el ritmo de juego que más le interesaba a base de una buena presión sobre el rival, al que no le permitió estar cómodo, ni tener claridad en la salida del balón.

A ese buen planteamiento unió el equipo de Pepe Bordalás el acierto en la primera ocasión de que dispuso al aprovechar Remy una penetración por el centro para batir la meta local.

No reaccionó el Valencia y el Getafe mantuvo su dominio en casi todos los aspectos del juego, incluido el territorial, pues toda la primera parte se jugó más cerca de la meta de Jaume Doménech que de la del portero visitante, Guaita.

Sin recursos para imponer su juego, al Valencia le constaba sacar el balón desde atrás y el Getafe no tuvo problemas para mantener la ventaja en el marcador hasta el ecuador del encuentro ante un rival que no dispuso de ocasiones de gol.

La segunda mitad dio comienzo con el 0-2 en otra buena contra del Getafe, que Remy resolvió tras una buena acción de Jorge Molina y que al Valencia únicamente le dejaba el espacio de la épica, ante un rival que estaba más cerca de hacer el tercero que de recibir el primero.

El Valencia se vio obligado a dar un paso adelante y mostró más empuje, pero el mismo fútbol que en el primer periodo, sin conseguir hacer sufrir al equipo madrileño que controlaba el partido .

Marcelino revolucionó el equipo con un triple cambio a media hora para el final con la entrada de Soler, Rodrigo y Ferran por Maksimovic, Pereira y Vietto, visto el rendimiento ofrecido hasta ese momento por su equipo.

El partido entró en una nueva dinámica, ya que aunque el Getafe no se desvió de su objetivo, el Valencia consiguió la intensidad que le había faltado hasta en se metió en el partido con el gol de Rodrigo.

El encuentro cambió radicalmente, el Valencia se volcó sobre la meta de Guaita y el Getafe empezó a tener los problemas que no había tenido en la primera hora del partido y trató de ralentizar el juego para que su rival perdiera fuelle.

El Valencia lo intentó a la heroica incluso con un hombre menos tras la expulsión de Parejo, pero el Getafe aguantó y se llevó la victoria ante un Valencia que mostró dos caras a lo largo del partido.



FICHA TÉCNICA

1 - Valencia: Jaume Doménech, Montoya, Garay, Murillo, Gayà, Andreas Pereira (Rodrigo, m.60), Parejo, Maksimovic (Carlos Soler, m.60), Guedes, Vietto (Ferran Torres, m.60) y Zaza.

2 - Getafe: Guaita, Damián Suárez, Djene, Bruno, Cabrera, Portillo (Sergio Mora, m.75), Flamini, Faycal, Amath (Antunes, m.90+), Jorge Molina y Remy (Álvaro Jiménez, m.62)

Goles: 0-1, m.16: Remy. 02, m. 49: Remy. 1.2, m.69: Rodrigo.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó por el Valencia a Gayá y Parejo y por el Getafe a Remy, Djene, Cabrera, Damiñan Suárez y Jorge Molina. Expulsó con roja directa a Parejo (m.85) por golpear a Jorge Molina.

Incidencias: Partido disputado en Mestalla ante 35.800 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el ex consejero del Valencia Ramón Romero. El jugador local Rodrigo Moreno recibió el premio de mejor jugador de la Liga Santander del mes de marzo, que le fue entregado por el ex jugador del Valencia e internacional brasileño Iomar do Nascimento "Mazinho".