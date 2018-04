Transparencia a puerta cerrada

La junta directiva del Zamora CF ha convocado una asamblea extraordinaria en la que pretende curarse en salud ante los socios de lo que pueda pasar en la próxima temporada. Didia Liedo expondrá varias opciones para decidir qué hará la directiva con el primer equipo -y supongo además con la cantera- y esas opciones pasan por incrementar el precio de los carnets, supongo, porque bajarlos parece ya casi imposible. Los socios deberán decidir pues cuáles serán los precios para el futuro. Y también habrán de tomar una decisión sobre el controvertido y patético tema del embargo de Puma que puede traer fatídicas consecuencias para el futuro de la entidad.

Niega la directiva que vaya a proponer a la asamblea prohibir la entrada de los medios de información a las asambleas de la entidad, alegando que lo único que se pretende es cumplir los estatutos. Al parecer, la razón esgrimida por unos socios que han formulado esta petición es que se prohiba, sobre todo, la entrada a las asambleas a los abonados que no sean de número, pero con ellos, también se irá a la calle la prensa.

Los estatutos están aprobados desde hace mucho tiempo y hasta la llegada de esta directiva, ninguna otra encontró ningún problema en que el acto más importante de una entidad pueda ser cubierto por la prensa, garantizando de esa forma la transparencia informativa que tanto promulgó en su día esta junta.

Y esta es la cuestión que más sorprende en esta ya de por si sorprendente convocatoria de asamblea. ¿Cuál es la razón que esgrimen para que los medios no puedan informar sobre el que sigue siendo el primer club deportivo de la provincia? ¿cuándo ha habido algún problema con las informaciones que se han publicado sobre las asambleas del club? Los conflictos siempre han estado en el seno de la propia asamblea, pero nunca en el trabajo de los medios de información. Esta decisión huele, y mucho, a la intención de coartar la libertad de información, o a una venganza frente a medios que ejercen su obligación de ser críticos con una directiva que maneja casi la mitad de su presupuesto de fondos públicos.

Dice "el Club" en un comunicado que esta propuesta se someterá a votación porque lo obligan los estatutos, cosa que es mentira. Los estatutos en ese artículo 16 al que aluden los directivos, indican que la asamblea estará formada "por todos los socios de número" y nada más. En qué artículo se indica que esté prohibido asistir como simples oyentes al resto de los socios, a los medios de comunicación, a los patrocinadores, a los dirigentes federativos, o a los representantes de las instituciones? Los medios no queremos ser miembros de la asamblea. Esos socios que, supuestamente, han propuesto este debate a la directiva, comprenderán que no supone para nosotros ningún problema cumplir con nuestra obligación de informar obteniendo la información por otros medios o simplemente haciéndonos socios de número. No entiendo pues qué pretenden los defensores de esta medida, en qué beneficiará a la entidad y si ésto contribuirá a que el Zamora CF sea el club de todos los zamoranos, y no sólo de unos pocos.