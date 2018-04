Alvaro Lobato, plata en el Nacional de Maratón

El benaventano Alvaro Lobato se proclamó el sábado subcampeón de España BTT Sub 23 en la modalidad ZCMU (ultramaratón) pese a que era su debut en la distancia.

José Márquez fue el vencedor absoluto del Campeonato que coincidió con la Huelva Extrema y Susana Alonso es la nueva campeona femenina de esta prueba que organizó la Diputación Provincial de Huelva y que contó con unos 1.500 participantes en un recorrido de más de 200 kilómetros y 3.300 de desnivel acumulado.

Lobato fue el dominador de la primera parte de la carrera en la categoría sub 23 aunque a partir del kilómetro 130 acusó tal vez su falta de preparación específica para esta distancia y de experiencia en una prueba tan exigente. Pese a todo, el benaventano supo defender el segundo puesto sin ceder mucho terreno ante Manuel Cordero que terminó imponiéndose y colgándose la medalla de oro, mientras Manuel Canto completó el podio de esta categoría Promesa.

Resultó fundamental en la parte final de la carrera la ayuda que recibió Lobato del salmantino Moisés Dueñas que le acompañó durante los últimos 40 kilómetros.

Lobato cubrió los exigentes 200 kilómetros en un tiempo de 8h13´: "Mi entrenador, Manuel Rojo, me animó a competir en esta locura que, hasta el día de hoy, es la carrera más larga y dura en la que he competido", explicó el ciclista benaventano quien también reconoce que "Me encontré genial hasta el kilómetro 130 cuando me empezó a perseguir el "Tío del Mazo" y lo pude superar por los pelos".

Recorrido

La prueba recorrió las cuatro comarcas onubenses, como son la Sierra, Cuenca, Condado y Costa, y la principal novedad con respecto a ediciones pasadas, presentó una salida inédita en la localidad de Higuera de la Sierra, escenario del pistoletazo de salida; mientras que la meta, en lugar de instalarse en Punta Umbría como venía siendo norma, se situó en Mazagón.