El sueño se acabó

No fue posible alargar más el sueño. El Aquimisa Laboratorios cayó ayer en el feudo del Baskonia y dijo así adiós a la LEB Plata. Su derrota en Mendizorroza, unido a los triunfos de Plasencia y Cambados, provocaron el descenso de los de Saulo Hernández, que se despedirán de la categoría ante el Martorell la próxima semana. La realidad es que ayer apenas tuvieron opciones ante un rival que también se jugaba la permanencia y que no dio tregua a los blanquiazules en ningún momento.

Al envite llegaban ambos equipos en realidades similares, si bien es cierto que para los zamoranos la victoria se antojaba imprescindible para apurar hasta el final sus opciones de permanencia. Por ello, no es de extrañar que el choque tuviese tintes de final, ya que en juego había mucho más que una victoria. Todo lo que no fuese enlazar un triunfo para los blanquiazules supondría su adiós definitivo a la LEB Plata, algo que finalmente se produjo sin una excesiva emoción.Y es que el filial de Baskonia fue superior de principio a fin a un CB Zamora al que quizá le pesó la presión, los nervios o todo a la vez y que terminó sellando su sentencia a falta de una jornada para la conclusión de la fase regular. No así los azulgranas, que dependen de sí mismos para continuar en la categoría y que vivirán la próxima semana otro choque clave. Salieron con todo los vitorianos en Mendizorroza y ya tras los diez primeros minutos el marcador reflejaba un 22-12 claro.

Trató de reaccionar el cuadro de Saulo Hernández que, sin embargo, demostró no tener su tarde. Cada vez que trataba de recortar distancias, se encontraba con la réplica local. Lautaro López, con 16 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias firmó un 27 de valoración que le convirtieron en el mejor de los suyos, mientras que Iza Soler, que cazó hasta 15 rebotes durante el partido, fue el más valorado de los chicos de la capital del Duero, que llegaron al descanso 15 puntos abajo (42-27).

La ventaja no la dejó escapar un inspirado Baskonia, que con un 50% en porcentaje de tiro, bordeó los 100 puntos. Malmanis, que se incorporó al equipo de Jon Txacartegi, cuajó una buena actuación, con 17 puntos en su cuenta particular. La diferencia de puntos lastró al Aquimisa Queso Zamorano hasta el punto de llegar al último y normalmente decisivo cuarto, sin apenas opciones (69-46). Tan solo un milagro podía evitar el descenso. Pero esta vez, a diferencia de la campaña pasada, no se produjo.

El partido, ya roto, no tuvo mucha más historia. Mientras que los de casa no bajaban los brazos en ningún momento por lo que pudiera pasar, los visitantes agonizaban con el cronómetro en su contra. Baskonia llegó a ponerse 30 puntos por encima de su rival (83-53) a falta de seis minutos para el final, un marcador que terminó maquillando el Zamora antes de confirmar sus peores presagios: que se despide de la LEB Plata. La próxima semana, ante el Martorell, será un puro trámite con el que terminará la Liga.

Así, en estos momentos, el CB Zamora es equipo de Liga EBA aunque dentro de algunas semanas habrá que ver si hay repescas.