El técnico del Zamora calificó de injusto "por los merecimientos de su equipo" el resultado. "Sabíamos que nos enfrentábamos a un rival que necesitaba la victoria y que tras sus últimos tropiezos iba a salir a por todas. En los primeros minutos no estuvimos del todo acertados, pero poco a poco nos fuimos rehaciendo y durante la primera hora de juego el control fue nuestro". Tornadijo admitió que "el 1-0 fue un mazazo, pero logramos reponernos. Cuando llegó el 1-1 vi que las opciones de victoria eran bastante altas, pero al final en una de las pocas jugadas que tuvo el Astorga de peligro logró hacer el 2-1 y ya no pudimos reaccionar". Con todo, admitió irse con "un sabor agridulce". "Triste porque no hemos podido conseguir un resultado favorable y agradecido a una afición con la que he vivido momentos memorables. Ahora nos queda mirar hacia delante y acabar de la mejor forma posible la Liga en una temporada que para nosotros ha sido algo irregular pero también de crecimiento como se ha demostrado en este encuentro donde hemos dado la cara ante uno de los mejores equipos del grupo".

Por su parte Diego Merino, técnico del Astorga, consideró justo el triunfo del Astorga e incluso corto por lo demostrado por ambos equipos. "Por juego fuimos superiores al Zamora, que nos complicó el partido pero salvo los últimos minutos del primer tiempo y los primeros de la segunda parte no demostró ser mejor. En casa tenemos una asignatura pendiente y creo que la hemos superado. Seguimos en la lucha por el play-off de ascenso y eso es lo que importa", indicó tras el partido.