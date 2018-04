Méndez pide "jugar perfecto" para ganar a Baskonia

Adrián Méndez es uno de los pilares del Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano, especialmente en una segunda vuelta en la que ha ido ganando peso y poso sobre la pista para llevar a su equipo con vida hasta la penúltima jornada. Méndez tiene claro que todo lo que queda por delante "son finales" pero el equipo ya está acostumbrado porque lleva varias semanas peleando sin opción de fallo.

"Hay que jugar perfecto y salir con la misma mentalidad que salimos contra Navarra" explica el alero del equipo de Saulo Hernández al referirse a la primera de las dos finales. Méndez tiene claro que "hay que ganarlo todo" pero "primero hay que pensar en Baskonia y ya luego en Martorell" que es el conjunto que, precisamente, ha permitido llegar con vida a los zamoranos a este encuentro.

Baskonia viene de caer en los últimos cuatro encuentros y el último día en casa del colista sufrió un duro revés. "A ellos les afecta el hecho de que hace cuatro jornadas estaban mirando las opciones de play-off y ahora están inmersos en la lucha por la permanencia" explica Adrián Méndez.

El jugador murciano ha vivido en primera persona la primera vuelta del club, momentos duros de los que ya se ha levantado el equipo que está haciendo bueno "el método de Saulo" en el que, según Méndez, "las segundas vueltas siempre son mejores que las primeras". Precisamente Saulo Hernández es una de las figuras más importantes para que Méndez haya recalado en Zamora, ya que está siendo clave en el progreso como jugador del alero del CB Zamora. "Saulo me está ayudando muchísimo. Venir aquí para mi ha sido muy importante tanto personal como profesional porque me está ayudando y me está haciendo crecer como jugador y recuperar la confianza que perdí en los últimos años" señala el alero del Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano.

Ese crecimiento también ha venido dado por el apoyo de los jugadores más veteranos, hombres que ya conocían la casa y que han insuflado confianza a Méndez en los momentos más duros. Ahora que el equipo ha alcanzado su mejor momento, el alero del CB Zamora busca hacer "un partido perfecto" para vencer en casa de Baskonia.