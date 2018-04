Yaiza Lázaro deja el Gernika tras seis temporadas

La pívot bilbaína Yaiza Lázaro abandona el Lointek Gernika una vez finalizado el curso 2017-2018 y tras seis temporadas en el club vizcaíno que milita en la Liga Día Femenina y al que considera su "segunda familia". "Ha sido un placer formar parte de este club durante estos seis años en los que he crecido tanto personal como profesionalmente y en los que me he sentido muy arropada por todos los que formáis parte de esto, sois como una segunda familia. Solo tengo palabras de agradecimiento", dice Lázaro en una carta de despedida al club vasco.