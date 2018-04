Buffon: "Un humano no puede pitar ese penalti a no ser que tenga un cubo de basura por corazón"

El portero de la Juventus Gianluigi Buffon se mostró muy duro con el colegiado inglés Michael Oliver por el penalti pitado en el minuto 93 y que les costó la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid y aseguró que "un ser humano no puede pitar una cosa así a menos que tenga un cubo de basura en lugar de corazón".

"Era seguramente un acción dudosa en el minuto 93 y después de que en la ida no nos pitasen un penalti en el 95. Un árbitro a la altura no rompe el sueño de un equipo que lo ha puesto todo en el campo durante 90 minutos, pero ha querido ser el protagonista. Un ser humano no puede pitar un cosa así después de un partido de este tipo a menos que tengas un cubo de basura en lugar de corazón", afirmó Buffon al micrófono de Premium Sport.

El veterano guardameta, que vio la roja directa por sus protestas, recalcó que si el colegiado "no tiene personalidad para estar a estos niveles, que se vaya a la grada con la familia, que compre patatas y disfrute con el espectáculo".

"Estas cosas las hacen los animales, no los hombres. Este árbitro tiene la sensibilidad de un cubo de basura y debería haber comprendido el desastre que estaba haciendo", prosiguió 'Gigi'.

De todos modos, reconoció que el Real Madrid había "merecido pasar" a las semifinales. "Han sido más fuertes que nosotros, seguramente ganarán la 'Champions' y para mí ha sido un honor jugar contra ellos, pero esta noche merecíamos la prórroga, no salir así", sentenció.