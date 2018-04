Garrote sale "con muy buenas sensaciones" de la primera prueba con el K-4

El zamorano Carlos Garrote ya ha tenido la primera prueba en K-4 para representar a España en el Campeonato de Europa y en la Copa del Mundo. El palista del Durius - Kayak abrió los "selectivos" para elegir cual será la embarcación definitiva con el K-4 500 que se proclamó subcampeón de la Copa del Mundo el pasado año.

Carlos Garrote tiene hoy la segunda oportunidad de conseguir un gran tiempo, remando con Saúl Craviotto, Roi Rodríguez y Carlos Arévalo. La tercera combinación, que competirá el jueves, es la resultante de los controles internos realizados en las concentraciones oficiales de la Federación Española de Piragüismo, teniendo que clasificarse entre los 8 primeros del ránking por puntos: Saúl Craviotto, Cristian Toro, Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade. El viernes será el turno de la cuarta combinación, que es la propuesta del técnico responsable del proyecto K4 500, Miguel García, con palistas clasificados entre los 6 primeros del ránking; Saúl Craviotto, Carlos Garrote, Marcus Cooper Walz y Roi Rodríguez.

El zamorano salió con "muy buenas sensaciones" tras el primer día de competición interna de la RFEP. "Es una combinación que está muy preparada y yo creo que todo ha salido sin fallos. Los cuatro hemos terminado con la sensaciones de que lo hemos dado todo. Hay que esperar tres días para ver los tiempos del resto de las combinaciones. Si alguna es mejor que esta hay que darle la enhorabuena. La de hoy ha sido una tirada muy buena, completa y rápida. Había tensión porque llevamos un tiempo que no habíamos montado y las sensaciones no sabíamos cómo iban a ser pero esta mañana ya vimos que eran buenas y que no habíamos perdido nada de la confianza del año pasado y eso se notó".

El zamorano explicaba que llevaba cuatro o cinco años peleando por el K-1 pero desde el año apsado se ha centrado en el K-4: "Llevo 4 o 5 años peleando por el K-1 pero el año pasado me centré en el K-4 y es es mi objetivo principal. Espero que salga como el año pasado. España tiene gran potencial y tiene que sacar la mejor embarcación. No se puede dar por cerrado el barco porque seamos subcampeones del mundo, la Federación lo está gestionando bien. Donde hay mucho nivel hay que probarlo todo y que la mejor embarcación sea la representante y que se pueda repetir lo que hicimos el año pasado".