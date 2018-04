Zinédine Zidane: "Ganar está en el ADN del Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, comentó que es una sensación "completamente diferente" ganar títulos como entrenador a conseguirlos como jugador, resaltando que el técnico italiano Carlo Ancelotti "tenía razón" al comentarle que dirigiendo era "mucho más bonito y difícil". "Ganar como jugador y como entrenador es completamente diferente. Aunque solía pensar en el grupo porque esto es un deporte de equipo, al final me centraba en mí mismo cuando preparaba los partidos. Ahora soy entrenador, lo que significa que soy responsable de un grupo de 25 jugadores", explicó Zidane en una entrevista a los medios oficiales de la UEFA. "Hablaba de esto con Carlo Ancelotti, le pregunté lo mismo y me dijo: 'Lo verás tú mismo, ya que te va a pasar'. Me dijo que era mucho más bonito y difícil ganar como entrenador, y tenía razón", añadió.

El técnico francés ha vivido "momentos inolvidables" en sus dos años dirigiendo al conjunto blanco, alzándose con hasta ocho títulos que han sido fruto de "entregarse al máximo". "El resultado puede darse o no, pero ganar está en el ADN de este club", recalcó.

Pese al número de títulos obtenidos, el Real Madrid conserva el "hambre de victorias" gracias a una plantilla que trabaja con el objetivo de "ganar todos los títulos posibles". Sin embargo, la irregularidad tanto en LaLiga Santander como en la Copa del Rey les ha impedido acabar la temporada con opciones en las tres competiciones, algo de lo que resta importancia el técnico blanco. "Lo más importante es intentarlo y darlo todo. Es lo que tratamos de hacer todos los días en el terreno de juego. Mientras tenga esto, el resto no es importante", confesó.

Zidane habló sobre su actual club, el cual "supone todo" para el francés, quien además elogió a su presidente, Florentino Pérez. "Él fue quien me trajo aquí. Llevo en Madrid 17 ó 18 años, estoy muy bien y también mi familia. Así que le debo todo al presidente, al club y a los aficionados".